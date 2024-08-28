Россия и Индия договорились об обмене данными космического мониторинга

В июле по итогам визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию стороны подписали совместное заявление, в котором отметили продолжающееся укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между странами. Лидеры подтвердили большое значение диалога советов безопасности, а также заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Кроме того, в документе затрагивалось военное сотрудничество, а также взаимодействие в сфере, космоса, образования, науки, технологий и др.