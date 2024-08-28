Россия и Индия договорились об обмене данными космического мониторинга
МЧС России и МВД Индии договорились об обмене данными космического мониторинга. Об этом сообщило МЧС России по итогам совместной российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС.
Россия как участник Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам получает спутниковые снимки высокой и средней детализации от стран-участников документа, в том числе от Индии.
«Мы заинтересованы в обмене такой информацией, включая технологии их обработки и анализа. Интересно ознакомиться с деятельностью аналогичного подразделения МВД Индии», – заявил глава МЧС России Александр Куренков.
В российском ведомстве отметили, что для России и Индии характерны похожие риски ЧС и происшествий. Сейчас данные дистанционного зондирования Земли обрабатываются с шести станций, а также мобильного комплекса в Якутске. Кроме того, строится центр в Анадыре, уточнили в МЧС.
Вузы МЧС также готовы обмениваться опытом с индийскими специалистами по 50 программам. Следующее заседание комиссии пройдет в 2026 г. в Индии.
В июле по итогам визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию стороны подписали совместное заявление, в котором отметили продолжающееся укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между странами. Лидеры подтвердили большое значение диалога советов безопасности, а также заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Кроме того, в документе затрагивалось военное сотрудничество, а также взаимодействие в сфере, космоса, образования, науки, технологий и др.