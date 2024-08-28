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Россия и Индия договорились об обмене данными космического мониторинга

Ведомости

МЧС России и МВД Индии договорились об обмене данными космического мониторинга. Об этом сообщило МЧС России по итогам совместной российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Россия как участник Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам получает спутниковые снимки высокой и средней детализации от стран-участников документа, в том числе от Индии.

«Мы заинтересованы в обмене такой информацией, включая технологии их обработки и анализа. Интересно ознакомиться с деятельностью аналогичного подразделения МВД Индии», – заявил глава МЧС России Александр Куренков.

В российском ведомстве отметили, что для России и Индии характерны похожие риски ЧС и происшествий. Сейчас данные дистанционного зондирования Земли обрабатываются с шести станций, а также мобильного комплекса в Якутске. Кроме того, строится центр в Анадыре, уточнили в МЧС. 

Вузы МЧС также готовы обмениваться опытом с индийскими специалистами по 50 программам. Следующее заседание комиссии пройдет в 2026 г. в Индии.

В июле по итогам визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию стороны подписали совместное заявление, в котором отметили продолжающееся укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между странами. Лидеры подтвердили большое значение диалога советов безопасности, а также заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Кроме того, в документе затрагивалось военное сотрудничество, а также взаимодействие в сфере, космоса, образования, науки, технологий и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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