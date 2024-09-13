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Маск: Starship сможет спасти человечество от вымирания

Ведомости

Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители Starship помогут спасти человечество от вымирания, заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

«Starship сделают жизнь многопланетной, уберегут ее от вымирания на Земле при условии, если их не подавит ​​бюрократия. С каждым годом регулирование со стороны правительства становится все более удушающим», – написал он.

Космический корабль и сверхтяжелая ракета Starship – это новая многоразовая транспортная система, предназначенная для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и за их пределы. В SpaceX утверждают, что это самая мощная ракета-носитель в мире, когда-либо разработанная.

Первый запуск Starship со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика состоялся в апреле 2023 г. Корабль вышел в стратосферу, достигнув высоты 38 км. Через три минуты после взлета произошла нештатная ситуация: на этой высоте должна была отделиться первая ступень, но этого не произошло. После этого ракета начала вращаться, снижаться и на четвертой минуте взорвалась.

В мае стало известно, что SpaceX намерена построить на своей площадке в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде стартовый комплекс, который будет обеспечивать до 44 запусков сверхтяжелой ракеты Starship ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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