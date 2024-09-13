Маск: Starship сможет спасти человечество от вымирания
Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители Starship помогут спасти человечество от вымирания, заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети Х.
«Starship сделают жизнь многопланетной, уберегут ее от вымирания на Земле при условии, если их не подавит бюрократия. С каждым годом регулирование со стороны правительства становится все более удушающим», – написал он.
Космический корабль и сверхтяжелая ракета Starship – это новая многоразовая транспортная система, предназначенная для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и за их пределы. В SpaceX утверждают, что это самая мощная ракета-носитель в мире, когда-либо разработанная.
Первый запуск Starship со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика состоялся в апреле 2023 г. Корабль вышел в стратосферу, достигнув высоты 38 км. Через три минуты после взлета произошла нештатная ситуация: на этой высоте должна была отделиться первая ступень, но этого не произошло. После этого ракета начала вращаться, снижаться и на четвертой минуте взорвалась.
В мае стало известно, что SpaceX намерена построить на своей площадке в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде стартовый комплекс, который будет обеспечивать до 44 запусков сверхтяжелой ракеты Starship ежегодно.