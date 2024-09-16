В Госдуму внесли законопроект об охране голоса человека при генерации ИИ
Депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на защиту голоса человека при его генерации с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий документ размещен в думской базе.
В качестве авторов законопроекта указаны председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, член этого же комитета Артем Шейкин, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Наталья Кувшинова и др.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что при синтезе речи ИИ нарушается право человека самостоятельно решать, как распоряжаться записями собственного голоса. Его имитирование может быть источником дохода человека и представлять коммерческую ценность, при этом право на голос и его охрану не закреплено в текущем законодательстве.
Законопроект предлагает дополнить ч. 1 Гражданского кодекса РФ новой статьей 152.3, которая установит охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с его изображением, в том числе в случаях имитации голоса или синтеза речи. В документе подчеркивается, что использование записи голоса и его воссоздание с помощью ИИ допускаются только с согласия гражданина.
Мошенники для обмана граждан прибегают к использованию ИИ, в частности – генерации голоса. В конце июня на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявили о необходимости правового регулирования дипфейков. В 2023 г. число видеодипфейков выросло в три раза, а аудиодипфейков почти в восемь раз по сравнению с показателями 2022 г.