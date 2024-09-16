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В Госдуму внесли законопроект об охране голоса человека при генерации ИИ

Ведомости

Депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на защиту голоса человека при его генерации с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий документ размещен в думской базе.

В качестве авторов законопроекта указаны председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, член этого же комитета Артем Шейкин, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Наталья Кувшинова и др.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что при синтезе речи ИИ нарушается право человека самостоятельно решать, как распоряжаться записями собственного голоса. Его имитирование может быть источником дохода человека и представлять коммерческую ценность, при этом право на голос и его охрану не закреплено в текущем законодательстве.

Законопроект предлагает дополнить ч. 1 Гражданского кодекса РФ новой статьей 152.3, которая установит охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с его изображением, в том числе в случаях имитации голоса или синтеза речи. В документе подчеркивается, что использование записи голоса и его воссоздание с помощью ИИ допускаются только с согласия гражданина.

Мошенники для обмана граждан прибегают к использованию ИИ, в частности – генерации голоса. В конце июня на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявили о необходимости правового регулирования дипфейков. В 2023 г. число видеодипфейков выросло в три раза, а аудиодипфейков почти в восемь раз по сравнению с показателями 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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