В Госдуму внесли законопроект об охране голоса человека при генерации ИИ

Мошенники для обмана граждан прибегают к использованию ИИ, в частности – генерации голоса. В конце июня на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявили о необходимости правового регулирования дипфейков. В 2023 г. число видеодипфейков выросло в три раза, а аудиодипфейков почти в восемь раз по сравнению с показателями 2022 г.