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NASA отложило запуск Crew Dragon с Горбуновым до 28 сентября

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Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым к Международной космической станции (МКС) перенесен на 28 сентября. Об этом сообщается на сайте NASA.

Он состоится в 13:17 по восточному времени (20:17 мск). Причина переноса – возможный тропический шторм «Хелен» в районе мыса Канаверал во Флориде, с которого стартуют космические корабли. Синоптики прогнозируют сильные ветры и проливные дожди, которые могут затронуть в том числе мыс.

Изначально старт был запланирован на 25 сентября, затем его отложили до 26 сентября. На Crew Dragon есть четыре места для членов экипажа, но в этот раз на корабле к МКС отправятся только двое – Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Два свободных места нужны для спуска на Землю астронавтов Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которые застряли на МКС с июня из-за неполадок с кораблем Boeing Starliner.

Это первый полет Горбунова в космос. В ходе пятимесячной миссии специалисты NASA и «Роскосмоса» проведут ряд исследований и выполнят работы по техническому обслуживанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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