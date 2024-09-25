NASA отложило запуск Crew Dragon с Горбуновым до 28 сентября
Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым к Международной космической станции (МКС) перенесен на 28 сентября. Об этом сообщается на сайте NASA.
Он состоится в 13:17 по восточному времени (20:17 мск). Причина переноса – возможный тропический шторм «Хелен» в районе мыса Канаверал во Флориде, с которого стартуют космические корабли. Синоптики прогнозируют сильные ветры и проливные дожди, которые могут затронуть в том числе мыс.
Изначально старт был запланирован на 25 сентября, затем его отложили до 26 сентября. На Crew Dragon есть четыре места для членов экипажа, но в этот раз на корабле к МКС отправятся только двое – Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Два свободных места нужны для спуска на Землю астронавтов Суниты Уильямс и Бутча Уилмора, которые застряли на МКС с июня из-за неполадок с кораблем Boeing Starliner.
Это первый полет Горбунова в космос. В ходе пятимесячной миссии специалисты NASA и «Роскосмоса» проведут ряд исследований и выполнят работы по техническому обслуживанию.