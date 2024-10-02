CNN: стоимость соцсети X снизилась на 79% с момента ее покупки Маском
Стоимость социальной сети X снизилась на 79% с момента приобретения ее Илоном Маском в октябре 2022 г. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные инвестиционной компании Fidelity.
Так, стоимость акций X составляет $4,2 млн на конец августа 2024 г., что на 24% ниже июльской цены. В октябре 2022 г. в период покупки сети они стоили $19,66 млн. Общая капитализация компании на настоящий момент составляет $9,4 млрд, что меньше заплаченных Маском $44 млрд. Аналитики связывают падение стоимости со снижением цены и объема оборота рекламы на фоне отсутствия квартальных финансовых отчетов.
Опрошенные американским телеканалом эксперты сходятся во мнении, что Маск переплатил за актив. Управляющий директор и старший аналитик по акциям в Wedbush Securities Дэн Айвс сообщил, что цена X на момент покупки была близка к $30 млрд. Нынешнюю фактическую стоимость он оценил в $15 млрд.
Еще 7 октября 2022 г. американский бизнесмен рассказывал Financial Times (FT), что покупает платформу не для денег, а «ради людей, у которых появится возможность использовать платформу для обмена мнениями и идеями без страха».