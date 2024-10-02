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CNN: стоимость соцсети X снизилась на 79% с момента ее покупки Маском

Ведомости

Стоимость социальной сети X снизилась на 79% с момента приобретения ее Илоном Маском в октябре 2022 г. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные инвестиционной компании Fidelity.

Так, стоимость акций X составляет $4,2 млн на конец августа 2024 г., что на 24% ниже июльской цены. В октябре 2022 г. в период покупки сети они стоили $19,66 млн. Общая капитализация компании на настоящий момент составляет $9,4 млрд, что меньше заплаченных Маском $44 млрд. Аналитики связывают падение стоимости со снижением цены и объема оборота рекламы на фоне отсутствия квартальных финансовых отчетов.

Опрошенные американским телеканалом эксперты сходятся во мнении, что Маск переплатил за актив. Управляющий директор и старший аналитик по акциям в Wedbush Securities Дэн Айвс сообщил, что цена X на момент покупки была близка к $30 млрд. Нынешнюю фактическую стоимость он оценил в $15 млрд.

Еще 7 октября 2022 г. американский бизнесмен рассказывал Financial Times (FT), что покупает платформу не для денег, а «ради людей, у которых появится возможность использовать платформу для обмена мнениями и идеями без страха».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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