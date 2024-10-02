CNN: стоимость соцсети X снизилась на 79% с момента ее покупки Маском

Так, стоимость акций X составляет $4,2 млн на конец августа 2024 г., что на 24% ниже июльской цены. В октябре 2022 г. в период покупки сети они стоили $19,66 млн. Общая капитализация компании на настоящий момент составляет $9,4 млрд, что меньше заплаченных Маском $44 млрд. Аналитики связывают падение стоимости со снижением цены и объема оборота рекламы на фоне отсутствия квартальных финансовых отчетов.