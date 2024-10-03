Приложение «Авито» стало недоступно в Google PlayДля пользователей с уже установленным приложением почти ничего не изменится, заявили в компании
Приложение сервиса бесплатных объявлений «Авито» стало недоступно для скачивания в магазине приложений Google Play. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
«Только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», – написала пресс-служба компании в 8:35 3 октября.
В компании пояснили, что для пользователей с уже установленным приложением практически ничего не изменится: им по-прежнему можно пользоваться, главное, не удалять его и установить соответствующие настройки смартфона. При этом в компании предупредили, что недоступными могут стать пуш-уведомления.
Не установленное ранее приложение можно скачать с сайта «Авито», в Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore. Кроме того, можно использовать мобильную версию сайта avito.ru.
Приложение «Авито» пропадало из AppStore ночью 23 июля. Однако уже 24 июля оно вновь было доступно для скачивания.
В октябре 2022 г. сервис «Авито» купил холдинг Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина за 151 млрд руб. В декабре 2023 г. бизнесмен и ряд связанных с ним компаний были внесены в санкционные списки США. В частности, под санкции попала и Kismet Group. Действие блокирующих санкций также распространилось на все компании, в которых прямая или косвенная доля Kismet превышает 50%. Это касалось и «Авито».
2 октября из Google Play исчезло приложение российского видеохостинга Rutube. В компании при этом отметили, что приложение Rutube стало доступно только в США.