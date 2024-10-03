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Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play

Для пользователей с уже установленным приложением почти ничего не изменится, заявили в компании
Ведомости

Приложение сервиса бесплатных объявлений «Авито» стало недоступно для скачивания в магазине приложений Google Play. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».

«Только что приложение "Авито" стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», – написала пресс-служба компании в 8:35 3 октября.

В компании пояснили, что для пользователей с уже установленным приложением практически ничего не изменится: им по-прежнему можно пользоваться, главное, не удалять его и установить соответствующие настройки смартфона. При этом в компании предупредили, что недоступными могут стать пуш-уведомления.

Не установленное ранее приложение можно скачать с сайта «Авито», в Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore. Кроме того, можно использовать мобильную версию сайта avito.ru.

Приложение «Авито» пропадало из AppStore ночью 23 июля. Однако уже 24 июля оно вновь было доступно для скачивания.

В октябре 2022 г. сервис «Авито» купил холдинг Kismet Capital Group предпринимателя Ивана Таврина за 151 млрд руб. В декабре 2023 г. бизнесмен и ряд связанных с ним компаний были внесены в санкционные списки США. В частности, под санкции попала и Kismet Group. Действие блокирующих санкций также распространилось на все компании, в которых прямая или косвенная доля Kismet превышает 50%. Это касалось и «Авито».

2 октября из Google Play исчезло приложение российского видеохостинга Rutube. В компании при этом отметили, что приложение Rutube стало доступно только в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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