Из Google Play исчезло приложение Rutube

Из Google Play исчезло приложение RutubeИз App Store приложение было удалено в августе
Пприложение российского видеохостинга Rutube перестало быть доступным в магазине приложений Google Play. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
Доступными для скачивания остаются приложения «Rutube Детям» и «Студия Rutube» от rutube.ru.
«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал "голливудским эксклюзивом"», – пояснили в Telegram-канале видеохостинга.
Приложение Rutube пропало из App Store – магазина приложений iPhone 10 августа. В Rutube объяснили, что удаление приложения стало следствием санкций со стороны американской компании.
15 августа на Rutube в разделе «Настройка канала» появилась функция переноса контента с американского видеохостинга YouTube. Для того чтобы видео перенеслось корректно, его размер не должен превышать 25 гигабайт, а длительность должна быть не более пяти часов.
6 сентября в России наблюдался массовый сбой в работе Rutube, общее число жалоб достигло 1590. В Rutube пояснили, что причиной сбоя стала DDoS-атака – крупнейшая за последние два года.