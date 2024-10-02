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Из Google Play исчезло приложение Rutube

Из App Store приложение было удалено в августе
Ведомости

Пприложение российского видеохостинга Rutube перестало быть доступным в магазине приложений Google Play. В этом убедился корреспондент «Ведомостей».

Доступными для скачивания остаются приложения «Rutube Детям» и «Студия Rutube» от rutube.ru.

«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал "голливудским эксклюзивом"», – пояснили в Telegram-канале видеохостинга.

Приложение Rutube пропало из App Store – магазина приложений iPhone 10 августа. В Rutube объяснили, что удаление приложения стало следствием санкций со стороны американской компании.

15 августа на Rutube в разделе «Настройка канала» появилась функция переноса контента с американского видеохостинга YouTube. Для того чтобы видео перенеслось корректно, его размер не должен превышать 25 гигабайт, а длительность должна быть не более пяти часов.

6 сентября в России наблюдался массовый сбой в работе Rutube, общее число жалоб достигло 1590. В Rutube пояснили, что причиной сбоя стала DDoS-атака – крупнейшая за последние два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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