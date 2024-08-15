На Rutube появилась функция переноса контента с YouTube

Для того, чтобы видео перенеслось корректно, его размер не должен превышать 25 гигабайт, а длительность должна быть не более пяти часов, уточняется в сообщении. За раз автор может переместить не более 2000 видео. Процесс занимает несколько часов, в некоторых случаях – от двух до пяти дней. При переносе видео на Rutube сохраняется название, описание, обложка, дата публикации и качество ролика.