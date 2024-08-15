На Rutube появилась функция переноса контента с YouTube
На российском видеохостинге Rutube в разделе «Настройка канала» появилась функция переноса контента с американского видеохостинга YouTube. Об этом сообщила пресс-служба Газпром-медиа холдинга.
«Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести», – говорится в сообщении холдинга.
Для того, чтобы видео перенеслось корректно, его размер не должен превышать 25 гигабайт, а длительность должна быть не более пяти часов, уточняется в сообщении. За раз автор может переместить не более 2000 видео. Процесс занимает несколько часов, в некоторых случаях – от двух до пяти дней. При переносе видео на Rutube сохраняется название, описание, обложка, дата публикации и качество ролика.
В начале августа Rutube вошел в топ-3 по числу скачиваний среди бесплатных приложений в магазине App Store и Google Play. Это произошло после замедления YouTube. 8 августа пользователи пожаловались, что YouTube перестал открываться в России. Позже доступ к сайту был восстановлен, но видео по-прежнему не подгружается в высоком качестве.