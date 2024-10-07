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ООН: в Telegram работают подпольные рынки группировок Юго-Восточной Азии

Ведомости

Мессенджер Telegram является местом для коммуникации преступных группировок Юго-Восточной Азии, следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), пишет Reuters.

В докладе отмечается развитие киберпреступности на платформе в рамках стран Юго-Восточной Азии. По данным управления, на платформе в огромных масштабах продаются данные кредитных карт, пароли и историю браузера. 

Telegram также является местом продажи технологии Deepfake (технология для создания поддельных реалистичных видеороликов или изображений), вредоносных программных обеспечений (ПО). Кроме того, в рамках платформы нелицензированные криптовалютные биржи предлагают услуги по отмыванию денег.

«Юго-Восточная Азия превратилась в крупный центр многомиллиардной индустрии, которая нацеливается на жертв по всему миру с помощью мошеннических схем. Многие из них являются китайскими синдикатами, которые работают в укрепленных комплексах с рабочими, ставшими жертвами торговли людьми. По данным УНП ООН, эта индустрия ежегодно приносит от $27,4 до $36,5 млрд», – говорится в материале.

Telegram стал активно менять свою политику конфиденциальности после задержания его основателя Павла Дурова в конце августа в Париже. 23 сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. 

2 октября Дуров уточнил, что Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 г. Нынешние изменения, по его словам, были применены для унифицирования политики конфиденциальности для разных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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