ООН: в Telegram работают подпольные рынки группировок Юго-Восточной Азии

Telegram стал активно менять свою политику конфиденциальности после задержания его основателя Павла Дурова в конце августа в Париже. 23 сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы.