ООН: в Telegram работают подпольные рынки группировок Юго-Восточной Азии
Мессенджер Telegram является местом для коммуникации преступных группировок Юго-Восточной Азии, следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), пишет Reuters.
В докладе отмечается развитие киберпреступности на платформе в рамках стран Юго-Восточной Азии. По данным управления, на платформе в огромных масштабах продаются данные кредитных карт, пароли и историю браузера.
Telegram также является местом продажи технологии Deepfake (технология для создания поддельных реалистичных видеороликов или изображений), вредоносных программных обеспечений (ПО). Кроме того, в рамках платформы нелицензированные криптовалютные биржи предлагают услуги по отмыванию денег.
«Юго-Восточная Азия превратилась в крупный центр многомиллиардной индустрии, которая нацеливается на жертв по всему миру с помощью мошеннических схем. Многие из них являются китайскими синдикатами, которые работают в укрепленных комплексах с рабочими, ставшими жертвами торговли людьми. По данным УНП ООН, эта индустрия ежегодно приносит от $27,4 до $36,5 млрд», – говорится в материале.
Telegram стал активно менять свою политику конфиденциальности после задержания его основателя Павла Дурова в конце августа в Париже. 23 сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы.
2 октября Дуров уточнил, что Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 г. Нынешние изменения, по его словам, были применены для унифицирования политики конфиденциальности для разных стран.