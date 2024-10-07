Роскомнадзор: DDoS-атаки на сервисы ВГТРК больше не фиксируются

Также хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, СМИ работают штатно, добавили в пресс-службе ВГТРК. Сейчас специалисты устраняют последствия вредоносного вмешательства. Источник «Ведомостей» в ВГТРК сообщил, что при этом внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают.