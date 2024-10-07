Роскомнадзор: DDoS-атаки на сервисы ВГТРК больше не фиксируются
В настоящее время Роскомнадзор не фиксирует DDoS-атаки на инфраструктуру ВГТРК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«DDoS-атак на инфраструктуру компании не фиксируется в настоящее время», – отметили в Роскомнадзоре.
В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке, сообщила пресс-служба холдинга. В частности, сбой произошел на платформе «Смотрим». При попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. По состоянию на 14:50 мск сайты телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Культура» недоступны.
Также хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, СМИ работают штатно, добавили в пресс-службе ВГТРК. Сейчас специалисты устраняют последствия вредоносного вмешательства. Источник «Ведомостей» в ВГТРК сообщил, что при этом внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают.