Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев утечек данных за январь – сентябрь

Как пояснили в ведомстве, за девять месяцев 2023 г. было зафиксировано 145 утечек. В этом году утечки данных чаще всего фиксировались у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг. В ведомстве отметили, что для борьбы с утечками необходимо действовать через отраслевое законодательство, разрабатывая стандарты работы с данными. При этом в условиях работы с персональными данными важно избежать избыточности, определив минимальный объем данных для выполнения целей по предотвращению утечек, добавили в РКН.