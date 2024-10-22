NASA вновь отложило отстыковку Crew Dragon от МКС
Отстыковка корабля Crew Dragon-8 от Международной космической станции (МКС) с экипажем, в который входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, запланированная на 22 октября, отложена из-за непогоды в районе приводнения. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Представители миссии продолжают следить за погодными условиями у побережья Флориды и решили отложить отстыковку корабля NASA SpaceX Crew-8 в понедельник на не ранее чем в 21:05 во вторник (05:05 23 октября мск)», – говорится в сообщении.
Изначально отстыковка намечалась на 8 октября. Затем расстыковку откладывали, объясняя неблагоприятными погодными условиями. 16 октября NASA сообщило, что отстыковка корабля от МКС произойдет не раньше 20 октября.
Корабль Crew Dragon компании SpaceX с Гребенкиным отправился на орбиту в начале марта в рамках перекрестных полетов на МКС. Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС 5 марта. Вместе с российским космонавтом на МКС доставили астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс.
9 октября во Флориде прошел ураган «Милтон». Он обрушился на восточное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но по достижению берегов США сила урагана снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость ветра в эпицентре составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.