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NASA вновь отложило отстыковку Crew Dragon от МКС

Ведомости

Отстыковка корабля Crew Dragon-8 от Международной космической станции (МКС) с экипажем, в который входит космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, запланированная на 22 октября, отложена из-за непогоды в районе приводнения. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Представители миссии продолжают следить за погодными условиями у побережья Флориды и решили отложить отстыковку корабля NASA SpaceX Crew-8 в понедельник на не ранее чем в 21:05 во вторник (05:05 23 октября мск)», – говорится в сообщении.

Изначально отстыковка намечалась на 8 октября. Затем расстыковку откладывали, объясняя неблагоприятными погодными условиями. 16 октября NASA сообщило, что отстыковка корабля от МКС произойдет не раньше 20 октября.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с Гребенкиным отправился на орбиту в начале марта в рамках перекрестных полетов на МКС. Корабль пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС 5 марта. Вместе с российским космонавтом на МКС доставили астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс.

9 октября во Флориде прошел ураган «Милтон». Он обрушился на восточное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но по достижению берегов США сила урагана снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость ветра в эпицентре составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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