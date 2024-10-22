NASA вновь отложило отстыковку Crew Dragon от МКС

9 октября во Флориде прошел ураган «Милтон». Он обрушился на восточное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампы. Его мощность изначально относили к пятой категории, но по достижению берегов США сила урагана снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость ветра в эпицентре составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.