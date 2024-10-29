Дата-центры могут стать источником отопления для европейских городов
При правильном расположении центры обработки данных (ЦОД) могут стать источником отопления в некоторых городах Европы. Об этом заявил руководитель датской компании Danfoss Ким Фаусинг Financial Times.
По его мнению, избыточное тепло, которое вырабатывают дата-центры, сможет быть использовано в удовлетворении потребности некоторых европейских регионов в отоплении. При этом применение дата-центров в качестве источника тепла возможно только в тех регионах Европы, в которых ЦОД находятся близко к домам.
По оценкам Фаусинга, Франкфурт, в котором расположение домов удовлетворяет этому условию, к 2030 г. может перейти на отопление ЦОД. При этом, как указывает Financial Times, подобная схема невозможна в скандинавском регионе, где ЦОД расположены в местах, более отдаленных от населенных пунктов.
В России увеличивается спрос на ЦОД. Большие корпорации занялись строительством ЦОД самостоятельно, так как им не хватает вычислительных мощностей на рынке.