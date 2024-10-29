Дата-центры могут стать источником отопления для европейских городов

По его мнению, избыточное тепло, которое вырабатывают дата-центры, сможет быть использовано в удовлетворении потребности некоторых европейских регионов в отоплении. При этом применение дата-центров в качестве источника тепла возможно только в тех регионах Европы, в которых ЦОД находятся близко к домам.