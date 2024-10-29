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Дата-центры могут стать источником отопления для европейских городов

Ведомости

При правильном расположении центры обработки данных (ЦОД) могут стать источником отопления в некоторых городах Европы. Об этом заявил руководитель датской компании Danfoss Ким Фаусинг Financial Times.

По его мнению, избыточное тепло, которое вырабатывают дата-центры, сможет быть использовано в удовлетворении потребности некоторых европейских регионов в отоплении. При этом применение дата-центров в качестве источника тепла возможно только в тех регионах Европы, в которых ЦОД находятся близко к домам.

По оценкам Фаусинга, Франкфурт, в котором расположение домов удовлетворяет этому условию, к 2030 г. может перейти на отопление ЦОД. При этом, как указывает Financial Times, подобная схема невозможна в скандинавском регионе, где ЦОД расположены в местах, более отдаленных от населенных пунктов.

В России увеличивается спрос на ЦОД. Большие корпорации занялись строительством ЦОД самостоятельно, так как им не хватает вычислительных мощностей на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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