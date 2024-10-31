Дуров заявил о «первом шаге» Telegram на пути к видеоплатформе

Дуров заявил о «первом шаге» Telegram на пути к видеоплатформеСерверы мессенджера будут сжимать видео для быстрой загрузки
Telegram сделал «первый шаг» к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Соцсеть будет «сжимать» видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для пользователей.
«Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество на основе скорости вашего соединения», – написал он.
В блоге Telegram уточняется, что такая функция пока доступна для каналов с несколькими тысячами подписчиков.
Помимо того, в рамках нового обновления были добавлены и оптимизированы другие функции. Фотографию, видеозапись или файл можно прикрепить при редактировании сообщения, а не «удалять его и начинать все заново». Также в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Можно и узнать точное количество поставленных реакций на публикацию, удерживая счетчик с нужной реакцией.
Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta