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Дуров заявил о «первом шаге» Telegram на пути к видеоплатформе

Серверы мессенджера будут сжимать видео для быстрой загрузки
Ведомости

Telegram сделал «первый шаг» к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Соцсеть будет «сжимать» видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для пользователей.

«Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество на основе скорости вашего соединения», – написал он.

В блоге Telegram уточняется, что такая функция пока доступна для каналов с несколькими тысячами подписчиков.

Помимо того, в рамках нового обновления были добавлены и оптимизированы другие функции. Фотографию, видеозапись или файл можно прикрепить при редактировании сообщения, а не «удалять его и начинать все заново». Также в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Можно и узнать точное количество поставленных реакций на публикацию, удерживая счетчик с нужной реакцией.

Telegram стал широко доступен в 2013 г. В 2022 г. мессенджер впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости».

23 сентября в России заработал бот для сообщения о незаконной информации в Telegram. В тот же день Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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