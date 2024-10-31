Дуров заявил о «первом шаге» Telegram на пути к видеоплатформе

Помимо того, в рамках нового обновления были добавлены и оптимизированы другие функции. Фотографию, видеозапись или файл можно прикрепить при редактировании сообщения, а не «удалять его и начинать все заново». Также в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Можно и узнать точное количество поставленных реакций на публикацию, удерживая счетчик с нужной реакцией.