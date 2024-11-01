В Индонезии ограничили продажу смартфонов Google

Представитель министерства промышленности Индонезии Фебри Хендри Антони Ариеф заявил, что соответствующие нормы направлены на обеспечение справедливости для всех инвесторов в Индонезии. В Google, в свою очередь, утверждают, что телефоны модели Pixel в настоящее время официально не распространяются в Индонезии. Фебри также указал, что страна рассмотрит возможность отключения телефонов, которые продаются незаконно.