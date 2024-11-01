В Индонезии ограничили продажу смартфонов Google
В Индонезии ограничили продажу смартфонов Google из-за правил, которые требуют использования компонентов местного производства. Об этом сообщает агентство Reuters.
В стране заблокированы продажи телефонов Google Pixel. Утверждается, что компания не соблюдала правила, согласно которым в некоторых смартфонах, продаваемых в Индонезии, должно быть не менее 40% деталей местного производства.
Представитель министерства промышленности Индонезии Фебри Хендри Антони Ариеф заявил, что соответствующие нормы направлены на обеспечение справедливости для всех инвесторов в Индонезии. В Google, в свою очередь, утверждают, что телефоны модели Pixel в настоящее время официально не распространяются в Индонезии. Фебри также указал, что страна рассмотрит возможность отключения телефонов, которые продаются незаконно.
В конце октября в Индонезии запретили продажу iPhone 16. Власти страны обосновали это решение теми же правилами в отношении использования компонентов местного производства. Компания Apple представила новые модели iPhone в начале сентября.