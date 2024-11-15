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«Рособоронэкспорт»: более 10 стран хотят купить российский подавитель БПЛА

Ведомости

«Рособоронэкспорт» проводит предконтрактные переговоры о продаже подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э» с более чем 10 государствами Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, передает «РИА Новости».

В сентябре «Рособоронэкспорт» представил изделие на выставке в Баку. По словам Михеева, комплекс демонстрирует высокие характеристики, проверенные в боевых условиях. Он также подчеркнул, что «РБ-504П-Э» способен подавлять большое количество частот управления, защищенные навигационные каналы, а также может быть интегрирован в единую сеть для постановки помех и пеленгации.

13 ноября Михеев рассказал, что портфель заказов на экспорт российского вооружения остается на рекордном уровне в $55 млрд, в 2024 г. были подписаны контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов вооружения и военной техники. 13 августа Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными странами, уточнив, что он продолжает работать с партнерами из числа стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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