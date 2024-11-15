«Рособоронэкспорт»: более 10 стран хотят купить российский подавитель БПЛА
«Рособоронэкспорт» проводит предконтрактные переговоры о продаже подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э» с более чем 10 государствами Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, передает «РИА Новости».
В сентябре «Рособоронэкспорт» представил изделие на выставке в Баку. По словам Михеева, комплекс демонстрирует высокие характеристики, проверенные в боевых условиях. Он также подчеркнул, что «РБ-504П-Э» способен подавлять большое количество частот управления, защищенные навигационные каналы, а также может быть интегрирован в единую сеть для постановки помех и пеленгации.
13 ноября Михеев рассказал, что портфель заказов на экспорт российского вооружения остается на рекордном уровне в $55 млрд, в 2024 г. были подписаны контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов вооружения и военной техники. 13 августа Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» прекратил сотрудничество с недружественными странами, уточнив, что он продолжает работать с партнерами из числа стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Европы.