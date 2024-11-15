В перечне Роскомнадзора уже зарегистрировано более 5000 страниц
Более 5000 страниц в социальных сетях с 10 000 подписчиков уже зарегистрировано в специальном перечне Роскомнадзора. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.
Владельцы каналов и страниц в соцсетях подали через «Госуслуги» более 20 000 заявлений о регистрации. По результатам их рассмотрения около 2500 заявок были отклонены. Чаще всего отказывают в регистрации в случае, если в описании канала не размещен номер заявки, по которому ведомство определяет принадлежность канала автору заявления (60%), содержатся ошибки в заявке (30%) или аудитория страницы имеет менее 10 000 подписчиков (10%).
В сентябре Роскомнадзор опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов предлагаемый ведомством порядок формирования перечня персональных страниц пользователей соцсетей с аудиторией более 10 000 подписчиков. В реестр кроме наименования, указателя страницы, фамилии, имени и отчества владельца предложено включать информацию о его абонентских номерах, адресах электронной почты, сетевых адресах оборудования. Мера начнет действовать с 1 января 2025 г.
1 ноября на «Госуслугах» заработала форма для регистрации каналов и страниц в соцсетях с 10 000 подписчиков. После добровольной идентификации каналы будут включаться в перечень РКН.