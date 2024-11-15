В перечне Роскомнадзора уже зарегистрировано более 5000 страниц

Владельцы каналов и страниц в соцсетях подали через «Госуслуги» более 20 000 заявлений о регистрации. По результатам их рассмотрения около 2500 заявок были отклонены. Чаще всего отказывают в регистрации в случае, если в описании канала не размещен номер заявки, по которому ведомство определяет принадлежность канала автору заявления (60%), содержатся ошибки в заявке (30%) или аудитория страницы имеет менее 10 000 подписчиков (10%).