Google обвинили в монополии на рекламном рынке в Канаде

9 октября Bloomberg писал, что минюст США рассматривает обращение в суд с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).