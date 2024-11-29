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Google обвинили в монополии на рекламном рынке в Канаде

Ведомости

Бюро по вопросам защиты конкуренции Канады подало в суд на Google в связи с предполагаемым антиконкурентным поведением корпорации в сфере онлайн-рекламы. Об этом пишет The Hill.

Антимонопольный орган намерен добиться продажи Google двух своих сервисов рекламных технологий, а также выплаты штрафа со стороны компании. Как установило бюро, Google «незаконно» связана со своими технологическими инструментами для сохранения своего доминирующего положения на рынке.

Сейчас компания занимает 90% местного рынка рекламных серверов, 70% рынка сетей рекламодателей, 60% рынка DSP (demand side platform – программное обеспечение для покупки и продажи рекламных мест), а также около 50% рынка рекламных бирж, следует из статистики бюро.

21 ноября CNBC сообщил, что минюст США подталкивает Google к продаже своего браузера Chrome из-за нарушения антимонопольного законодательства. По сообщению телеканала, Chrome предоставляет поисковому гиганту данные, которые он затем использует для таргетинговой рекламы.

9 октября Bloomberg писал, что минюст США рассматривает обращение в суд с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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