Google обвинили в монополии на рекламном рынке в Канаде
Бюро по вопросам защиты конкуренции Канады подало в суд на Google в связи с предполагаемым антиконкурентным поведением корпорации в сфере онлайн-рекламы. Об этом пишет The Hill.
Антимонопольный орган намерен добиться продажи Google двух своих сервисов рекламных технологий, а также выплаты штрафа со стороны компании. Как установило бюро, Google «незаконно» связана со своими технологическими инструментами для сохранения своего доминирующего положения на рынке.
Сейчас компания занимает 90% местного рынка рекламных серверов, 70% рынка сетей рекламодателей, 60% рынка DSP (demand side platform – программное обеспечение для покупки и продажи рекламных мест), а также около 50% рынка рекламных бирж, следует из статистики бюро.
21 ноября CNBC сообщил, что минюст США подталкивает Google к продаже своего браузера Chrome из-за нарушения антимонопольного законодательства. По сообщению телеканала, Chrome предоставляет поисковому гиганту данные, которые он затем использует для таргетинговой рекламы.
9 октября Bloomberg писал, что минюст США рассматривает обращение в суд с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).