Google может запустить «группу по дискредитации» Microsoft
«На этой неделе начнет свою работу группа Astroturf, созданная Google. Она призвана дискредитировать Microsoft в глазах антимонопольных органов и политиков, а также ввести общественность в заблуждение», – рассказала она.
Алайла заявляет, что Google приложила «немало усилий, чтобы скрыть свою причастность». В частности, компания, предположительно, наняла несколько европейских облачных провайдеров для того, чтобы они стали публичным лицом новой организации.
Она отмечает, что эта попытка последовала за «недавней неудачей» Google использовать европейскую торговую ассоциацию поставщиков облачных услуг CISPE в своих предполагаемых планах по дискредитации Microsoft.
«Когда CISPE была близка к разрешению своей жалобы против Microsoft, Google предложила членам ассоциации наличные и кредиты на сумму в ошеломляющие $500 млн, чтобы они отклонили урегулирование и продолжили судебный процесс. Они благоразумно отказались и, вместо этого, одобрили резолюцию, которую мы разработали вместе», – добавила Алайла.
Представитель Microsoft связала действия Google с антимонопольными расследованиями против нее. Компания якобы намерена отвлечь регуляторов по всему миру, дискредитировав Microsoft, и склонить «регулирующий ландшафт» в пользу своих облачных сервисов.
Год назад, в октябре 2023 г., главный исполнительный директор Microsoft Corp. Сатья Наделла заявил, что Google начал доминировать на рынке интернет-поиска благодаря нечестным приемам. Среди таких приемов – установка браузера Chrome на смартфоны и компьютеры в качестве браузера по умолчанию. По словам Наделлы, у пользователей нет особого выбора при отказе от браузера по умолчанию.
Microsoft жалуется на действия Google уже более 10 лет. В марте 2011 г. Microsoft направила официальную жалобу в Еврокомиссию с обвинениями в нарушении Google правил конкуренции. В корпорации заявляли, что Google контролирует более 90% рынка рекламы в сфере интернет-поиска. Это стало первым случаем, когда Microsoft обвинила в монополизме другую компанию.