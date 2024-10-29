Google может запустить «группу по дискредитации» Microsoft

Год назад, в октябре 2023 г., главный исполнительный директор Microsoft Corp. Сатья Наделла заявил, что Google начал доминировать на рынке интернет-поиска благодаря нечестным приемам. Среди таких приемов – установка браузера Chrome на смартфоны и компьютеры в качестве браузера по умолчанию. По словам Наделлы, у пользователей нет особого выбора при отказе от браузера по умолчанию.