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Сайт Банка России недоступен

Ведомости

Сайт Банка России недоступен. В этом убедились четыре корреспондента «Ведомостей».

При попытке открыть сайт регулятора возникает ошибка 502. «Ведомости» направили запрос в Центробанк.

29 ноября в работе сервисов Flowwow, «Вкусно – и точка», «Магнит Маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и нескольких других российских компаний произошел сбой. Источник в одном из сервисов доставки рассказал «Ведомостям», что проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud. Информацию подтвердил представитель Flowwow. По его словам, проблема связана с крупным сбоем в облачной инфраструктуре «Яндекса», который затронул многие сервисы, включая приложение и сайт Flowwow.

Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что в одной из трех зон доступности Yandex Cloud проблемы с сетевой связностью, а две другие зоны работают в штатном режиме. Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов, отметил он, не уточняя названия компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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