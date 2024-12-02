Сайт Банка России недоступен

29 ноября в работе сервисов Flowwow, «Вкусно – и точка», «Магнит Маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и нескольких других российских компаний произошел сбой. Источник в одном из сервисов доставки рассказал «Ведомостям», что проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud. Информацию подтвердил представитель Flowwow. По его словам, проблема связана с крупным сбоем в облачной инфраструктуре «Яндекса», который затронул многие сервисы, включая приложение и сайт Flowwow.