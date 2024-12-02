Сайт Банка России недоступен
Сайт Банка России недоступен. В этом убедились четыре корреспондента «Ведомостей».
При попытке открыть сайт регулятора возникает ошибка 502. «Ведомости» направили запрос в Центробанк.
29 ноября в работе сервисов Flowwow, «Вкусно – и точка», «Магнит Маркета», «Додо пиццы», «Бургер Кинга», «Ламоды» и нескольких других российских компаний произошел сбой. Источник в одном из сервисов доставки рассказал «Ведомостям», что проблема связана с работой облачного провайдера Yandex Cloud. Информацию подтвердил представитель Flowwow. По его словам, проблема связана с крупным сбоем в облачной инфраструктуре «Яндекса», который затронул многие сервисы, включая приложение и сайт Flowwow.
Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что в одной из трех зон доступности Yandex Cloud проблемы с сетевой связностью, а две другие зоны работают в штатном режиме. Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов, отметил он, не уточняя названия компаний.