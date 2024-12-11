«Госуслуги» начали тестирование обновленного робота-помощника Макса
«Госуслуги» запустили тестирование обновленного виртуального помощника-робота Макса, который использует для общения российские генеративные нейросети. Об этом сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
Теперь консультант может отвечать на сложные вопросы, учитывать контекст и ситуацию пользователя, создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы, благодаря чему диалог стал больше похож на живое общение, пояснили в ведомстве.
Обновлен также дизайн Макса. Для перехода в бета-версию необходимо в диалоге с виртуальным помощником нажать на переключатель вверху экрана.
О том, что Минцифры до конца года планирует запустить на «Госуслугах» бета-версию консультанта на основе отечественного искусственного интеллекта (ИИ), в октябре сообщил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, министерство видит гигантский потенциал использования ИИ в процессе предоставления госуслуг.
Макс появился на «Госуслугах» в 2021 г. Его создала та же команда, что занимается разработкой самого портала, – «дочка» «Ростелекома» «РТлабс». Робот встречает интернет-пользователей на сайте «Госуслуги» и перенаправляет их на нужный ресурс в соответствии с запросом. Макс обрабатывает почти 1 млн запросов пользователей в день и ищет на них с 80%-ной точностью ответы, сообщал Шадаев в ноябре 2022 г.