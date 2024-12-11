«Госуслуги» начали тестирование обновленного робота-помощника Макса

Макс появился на «Госуслугах» в 2021 г. Его создала та же команда, что занимается разработкой самого портала, – «дочка» «Ростелекома» «РТлабс». Робот встречает интернет-пользователей на сайте «Госуслуги» и перенаправляет их на нужный ресурс в соответствии с запросом. Макс обрабатывает почти 1 млн запросов пользователей в день и ищет на них с 80%-ной точностью ответы, сообщал Шадаев в ноябре 2022 г.