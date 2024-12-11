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«Госуслуги» начали тестирование обновленного робота-помощника Макса

Ведомости

«Госуслуги» запустили тестирование обновленного виртуального помощника-робота Макса, который использует для общения российские генеративные нейросети. Об этом сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

Теперь консультант может отвечать на сложные вопросы, учитывать контекст и ситуацию пользователя, создавать пошаговые инструкции под конкретные запросы, благодаря чему диалог стал больше похож на живое общение, пояснили в ведомстве.

Обновлен также дизайн Макса. Для перехода в бета-версию необходимо в диалоге с виртуальным помощником нажать на переключатель вверху экрана.

О том, что Минцифры до конца года планирует запустить на «Госуслугах» бета-версию консультанта на основе отечественного искусственного интеллекта (ИИ), в октябре сообщил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, министерство видит гигантский потенциал использования ИИ в процессе предоставления госуслуг.

Макс появился на «Госуслугах» в 2021 г. Его создала та же команда, что занимается разработкой самого портала, – «дочка» «Ростелекома» «РТлабс». Робот встречает интернет-пользователей на сайте «Госуслуги» и перенаправляет их на нужный ресурс в соответствии с запросом. Макс обрабатывает почти 1 млн запросов пользователей в день и ищет на них с 80%-ной точностью ответы, сообщал Шадаев в ноябре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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