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МВД предупредило о схеме мошенничества с покупками в интернет-магазинах

Ведомости

Мошенники разработали новую схему обмана своих жертв путем взлома мобильного телефона во время онлайн-покупок. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы, якобы, можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон», – говорится в сообщении.

Далее жертва получает сообщение об отправке оформленного заказа, для чего предлагается скачать фейковое приложение-трекер. Вместо сервиса пользователь скачивает мобильный банковский троян под названием Mamont.

«Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным – контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям», – отметили в управлении.

14 декабря управление МВД предупредило, что злоумышленники начали массово обзванивать студентов российских вузов в попытке украсть их личные данные. Мошенники звонят от имени деканата и требуют зарегистрироваться с помощью портала «Госуслуги» в Современной цифровой образовательной среде.

Основной целью злоумышленников являются личные данные, которые они могут увидеть через демонстрацию экрана в ходе звонка на WhatsApp. Если убедить студента не удается, мошенники связываются с его родителями с требованием повлиять на учащихся.

«Ведомости» со ссылкой на данные «Сбера» в начале ноября писали, что в этом году российская экономика может потерять вплоть до 1 трлн руб. на мошеннических схемах (кибератаках, звонках мошенников, утечках данных).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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