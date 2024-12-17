МВД предупредило о схеме мошенничества с покупками в интернет-магазинах
Мошенники разработали новую схему обмана своих жертв путем взлома мобильного телефона во время онлайн-покупок. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы, якобы, можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон», – говорится в сообщении.
Далее жертва получает сообщение об отправке оформленного заказа, для чего предлагается скачать фейковое приложение-трекер. Вместо сервиса пользователь скачивает мобильный банковский троян под названием Mamont.
«Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным – контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям», – отметили в управлении.
14 декабря управление МВД предупредило, что злоумышленники начали массово обзванивать студентов российских вузов в попытке украсть их личные данные. Мошенники звонят от имени деканата и требуют зарегистрироваться с помощью портала «Госуслуги» в Современной цифровой образовательной среде.
Основной целью злоумышленников являются личные данные, которые они могут увидеть через демонстрацию экрана в ходе звонка на WhatsApp. Если убедить студента не удается, мошенники связываются с его родителями с требованием повлиять на учащихся.
«Ведомости» со ссылкой на данные «Сбера» в начале ноября писали, что в этом году российская экономика может потерять вплоть до 1 трлн руб. на мошеннических схемах (кибератаках, звонках мошенников, утечках данных).