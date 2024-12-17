NYT: Маск и SpaceX проходят проверки из-за нарушений нацбезопасности

В последние годы SpaceX укрепляла связи с агентством нацбезопасности, юристы компании посоветовали руководителям не добиваться для Маска более высокого уровня допуска, который дал бы узнать подробности о секретных программах, в которых участвует компания. Отмечалось, что в таком случае бизнесмену пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранцами и об употреблении наркотиков. В ходе внутренних обсуждений юристы и руководители компании также предполагали, что Маск может непреднамеренно раскрыть секреты иностранным чиновникам, с которыми он регулярно общается.