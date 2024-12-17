NYT: Маск и SpaceX проходят проверки из-за нарушений нацбезопасности
Американский бизнесмен Илон Маск и его компания SpaceX столкнулись как минимум с тремя федеральными проверками. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники и внутренние документы компании.
По информации газеты, проверки инициированы ВВС США, генеральным инспектором минобороны и заместителем министра обороны по вопросам разведки и безопасности. Они связаны с возможными нарушениями требований федеральной отчетности, регулирующими вопросы национальной безопасности. Собеседники издания уточнили, что Маск и SpaceX неоднократно не соблюдали федеральные протоколы, в том числе не предоставляли ряд подробностей своих встреч с иностранными лидерами.
Внутри SpaceX есть команда, которая должна обеспечивать соблюдение правил национальной безопасности. Некоторые из сотрудников компании пожаловались в государственные ведомства на небрежную отчетность, которая ведется по меньшей мере с 2021 г. В период с 2019 по 2023 гг. SpaceX заключила федеральные контракты с Пентагоном и NASA на сумму не менее $10 млрд, напоминает газета.
16 декабря The Wall Street Journal сообщила, что информация о грузах, которые SpaceX запускает в небо для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной и раскрываются только некоторым сотрудникам, имеющим особый допуск к секретной информации. У Маска такого доступа нет.
В последние годы SpaceX укрепляла связи с агентством нацбезопасности, юристы компании посоветовали руководителям не добиваться для Маска более высокого уровня допуска, который дал бы узнать подробности о секретных программах, в которых участвует компания. Отмечалось, что в таком случае бизнесмену пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранцами и об употреблении наркотиков. В ходе внутренних обсуждений юристы и руководители компании также предполагали, что Маск может непреднамеренно раскрыть секреты иностранным чиновникам, с которыми он регулярно общается.