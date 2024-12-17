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NYT: Маск и SpaceX проходят проверки из-за нарушений нацбезопасности

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск и его компания SpaceX столкнулись как минимум с тремя федеральными проверками. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники и внутренние документы компании.

По информации газеты, проверки инициированы ВВС США, генеральным инспектором минобороны и заместителем министра обороны по вопросам разведки и безопасности. Они связаны с возможными нарушениями требований федеральной отчетности, регулирующими вопросы национальной безопасности. Собеседники издания уточнили, что Маск и SpaceX неоднократно не соблюдали федеральные протоколы, в том числе не предоставляли ряд подробностей своих встреч с иностранными лидерами.

Внутри SpaceX есть команда, которая должна обеспечивать соблюдение правил национальной безопасности. Некоторые из сотрудников компании пожаловались в государственные ведомства на небрежную отчетность, которая ведется по меньшей мере с 2021 г. В период с 2019 по 2023 гг. SpaceX заключила федеральные контракты с Пентагоном и NASA на сумму не менее $10 млрд, напоминает газета.

16 декабря The Wall Street Journal сообщила, что информация о грузах, которые SpaceX запускает в небо для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной и раскрываются только некоторым сотрудникам, имеющим особый допуск к секретной информации. У Маска такого доступа нет.

В последние годы SpaceX укрепляла связи с агентством нацбезопасности, юристы компании посоветовали руководителям не добиваться для Маска более высокого уровня допуска, который дал бы узнать подробности о секретных программах, в которых участвует компания. Отмечалось, что в таком случае бизнесмену пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранцами и об употреблении наркотиков. В ходе внутренних обсуждений юристы и руководители компании также предполагали, что Маск может непреднамеренно раскрыть секреты иностранным чиновникам, с которыми он регулярно общается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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