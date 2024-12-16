WSJ: у Маска нет доступа к секретной информации в SpaceX

В последние годы SpaceX укрепляла свои связи с агентством нацбезопасности, юристы компании посоветовали руководителям не добиваться для Маска более высокого уровня допуска, который дал бы ему доступ к подробностям о секретных программах, в которых участвует SpaceX. Причина заключалась в том, что Маску пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков, сообщает газета.