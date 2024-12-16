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WSJ: у Маска нет доступа к секретной информации в SpaceX

Ведомости

Данные о грузах, которые SpaceX запускает в небо для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной и раскрываются только некоторым сотрудникам, имеющим особый допуск к секретной информации. У основателя и владельца Илона Маска нет такого доступа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В последние годы SpaceX укрепляла свои связи с агентством нацбезопасности, юристы компании посоветовали руководителям не добиваться для Маска более высокого уровня допуска, который дал бы ему доступ к подробностям о секретных программах, в которых участвует SpaceX. Причина заключалась в том, что Маску пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков, сообщает газета.

В ходе внутренних обсуждений юристы и руководители компании предполагали, что Маск может непреднамеренно раскрыть секреты иностранным чиновникам, с которыми он регулярно общается. Как отмечает издание, у бизнесмена уже имеется секретный доступ, но ограниченный. Нынешний допуск Маска к сверхсекретной деятельности дает ему доступ к некоторым секретам национальной безопасности, но у него нет специальных разрешений, которые правительство требует от большинства сотрудников SpaceX, работающих над секретными программами.

Как заключает WSJ, в скором времени разговоры о целесообразности наделения Маска доступом более высокого уровня или лишении нынешнего могут стать неуместными, так как избранный президент Дональд Трамп назначил Маска руководителем нового Департамента эффективности правительства, который будет консультировать новую администрацию по вопросам сокращения расходов и регулирования. Став президентом, Трамп получит возможность предоставить Маску и другим сотрудникам DOGE широкий доступ к секретной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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