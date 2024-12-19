Apple ведет переговоры с китайскими компаниями об интеграции ИИ в iPhone

Компания Apple ведет переговоры с китайскими компаниями Tencent и ByteDance, которая владеет TikTok, о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в устройства iPhone, которые продаются на территории Китая. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на трех источников, знакомых с вопросом.