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Apple ведет переговоры с китайскими компаниями об интеграции ИИ в iPhone

Ведомости

Компания Apple ведет переговоры с китайскими компаниями Tencent и ByteDance, которая владеет TikTok, о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в устройства iPhone, которые продаются на территории Китая. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на трех источников, знакомых с вопросом.

Дело в том, что Apple в своей продукции использует искусственный интеллект для ряда услуг, таких как, например, голосовой помощник Siri, который с помощью ИИ работает с запросами пользователей. Для этого Apple использует технологии ChatGPT.

Проблема заключается в том, что на территории Китая ChatGPT недоступен. Более того, в Китае необходимо получать одобрение правительства для сервисов ИИ перед их запуском, поясняет Reuters.

Как заявляет агентство, эти обстоятельства вынуждают Apple договариваться с местными компаниями «для своих функций искусственного интеллекта».

В конце ноября Financial Times писала, что Apple придется пройти через «долгий и сложный процесс» получения разрешения на внедрение собственной системы ИИ в Китае.

В ноябре в Китай прибыл глава Apple Тим Кук. Сейчас корпорации предстоит пройти бюрократический режим КНР и обеспечить присутствие пакета функций Apple Intelligence на продаваемых на местном рынке устройствах. В США эти функции Apple начала внедрять в середине осени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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