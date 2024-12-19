Apple ведет переговоры с китайскими компаниями об интеграции ИИ в iPhone
Компания Apple ведет переговоры с китайскими компаниями Tencent и ByteDance, которая владеет TikTok, о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в устройства iPhone, которые продаются на территории Китая. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на трех источников, знакомых с вопросом.
Дело в том, что Apple в своей продукции использует искусственный интеллект для ряда услуг, таких как, например, голосовой помощник Siri, который с помощью ИИ работает с запросами пользователей. Для этого Apple использует технологии ChatGPT.
Проблема заключается в том, что на территории Китая ChatGPT недоступен. Более того, в Китае необходимо получать одобрение правительства для сервисов ИИ перед их запуском, поясняет Reuters.
Как заявляет агентство, эти обстоятельства вынуждают Apple договариваться с местными компаниями «для своих функций искусственного интеллекта».
В конце ноября Financial Times писала, что Apple придется пройти через «долгий и сложный процесс» получения разрешения на внедрение собственной системы ИИ в Китае.
В ноябре в Китай прибыл глава Apple Тим Кук. Сейчас корпорации предстоит пройти бюрократический режим КНР и обеспечить присутствие пакета функций Apple Intelligence на продаваемых на местном рынке устройствах. В США эти функции Apple начала внедрять в середине осени.