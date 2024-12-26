Apple объяснила удаление приложений СМИ положениями законодательства РФ
Компания Apple объяснила, что удаляет VPN-сервисы и приложения СМИ из App Store из-за требований российского законодательства. Об этом сообщила международная неправительственная организация «Репортеры без границ».
14 ноября компания Apple удалила из российского App Store три журналистских подкаста, а на следующий день – приложение «Свобода» российского филиала американской вещательной компании «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»
В октябре Apple заблокировала приложение «Текущее время», выпущенное совместно с американской общественной вещательной компанией «Голос Америки»
Исследование GreatFire от 25 сентября показало, что почти 100 VPN-приложений были удалены из российского App Store.
В ответ на запрос «Репортеров без границ» компания Apple объяснила свои действия, сославшись на обязанность соблюдать местные законы, и опровергла информацию об активном удалении VPN-приложений из App Store.
17 ноября 2023 г. правительство РФ выпустило постановление, позволяющее Роскомнадзору включать в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые раскрывают способы обхода блокировок других онлайн-ресурсов. С 1 марта на территории России действует запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.
Сенатор Артем Шейкин говорил, что VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.