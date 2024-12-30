Starlink начнет предоставлять услуги прямой связи на Украине в конце 2025 года
Украинский оператор связи «Киевстар» подписал соглашение с Starlink Илона Маска о внедрении прямой спутниковой связи с сотовой связью, сообщила 30 декабря материнская компания оператора Veon. «Киевстар» сообщает, что поддержка обмена сообщениями будет работать в IV квартале 2025 г.
Финансовые детали соглашения не были раскрыты. Starlink уже поддерживает интернет-подключение на территории Украины. В частности, она станет одной из первых стран в мире с прямым подключением к ячейке связи и первой зоной военного конфликта, где Starlink развернет эту технологию, говорится в совместном заявлении на веб-сайте украинской материнской компании.
Starlink начала работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников. Спутники Starlink помогают украинским военным, в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары. Сейчас интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах.
3 сентября Маск заявил, что спутники Starlink не были подключены над Крымом для вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку это бы нарушило американское законодательство о санкциях. По его словам, SpaceX получала «запрос посреди ночи» на активацию Starlink в Крыму от правительства Украины, но не получала запроса или разрешения на отмену санкций от правительства США.
Бизнесмен подчеркнул, что Starlink является коммерческой системой, а не военной. По его словам, использование спутников для военных операций может привести к тому, что другие страны получат право на уничтожение спутников.