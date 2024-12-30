Starlink начнет предоставлять услуги прямой связи на Украине в конце 2025 года

3 сентября Маск заявил, что спутники Starlink не были подключены над Крымом для вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку это бы нарушило американское законодательство о санкциях. По его словам, SpaceX получала «запрос посреди ночи» на активацию Starlink в Крыму от правительства Украины, но не получала запроса или разрешения на отмену санкций от правительства США.