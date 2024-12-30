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Starlink начнет предоставлять услуги прямой связи на Украине в конце 2025 года

Ведомости

Украинский оператор связи «Киевстар» подписал соглашение с Starlink Илона Маска о внедрении прямой спутниковой связи с сотовой связью, сообщила 30 декабря материнская компания оператора Veon. «Киевстар» сообщает, что поддержка обмена сообщениями будет работать в IV квартале 2025 г.

Финансовые детали соглашения не были раскрыты. Starlink уже поддерживает интернет-подключение на территории Украины. В частности, она станет одной из первых стран в мире с прямым подключением к ячейке связи и первой зоной военного конфликта, где Starlink развернет эту технологию, говорится в совместном заявлении на веб-сайте украинской материнской компании.

Starlink начала работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 6000 спутников. Спутники Starlink помогают украинским военным, в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары. Сейчас интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах.

3 сентября Маск заявил, что спутники Starlink не были подключены над Крымом для вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку это бы нарушило американское законодательство о санкциях. По его словам, SpaceX получала «запрос посреди ночи» на активацию Starlink в Крыму от правительства Украины, но не получала запроса или разрешения на отмену санкций от правительства США.

Бизнесмен подчеркнул, что Starlink является коммерческой системой, а не военной. По его словам, использование спутников для военных операций может привести к тому, что другие страны получат право на уничтожение спутников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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