НКЦКИ переподписал соглашение о сотрудничестве с Positive Technologies

Как отмечается в сообщении, наибольший интерес для киберпреступников представляют отрасли, в которых находится наибольшее число организаций - объектов КИИ. На долю госучреждений, промышленных, финансовых, транспортных, телекоммуникационных и медицинских компаний приходится не менее 44% успешных кибератак.