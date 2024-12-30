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НКЦКИ переподписал соглашение о сотрудничестве с Positive Technologies

Ведомости

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ и Positive Technologies переподписали бессрочное соглашение о сотрудничестве, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Соглашение подразумевает сотрудничество в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

В компании уточнили, что все субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) России могут продолжать передавать работы, касающиеся сферы сотрудничества, в Positive Technologies.

Как отмечается в сообщении, наибольший интерес для киберпреступников представляют отрасли, в которых находится наибольшее число организаций - объектов КИИ. На долю госучреждений, промышленных, финансовых, транспортных, телекоммуникационных и медицинских компаний приходится не менее 44% успешных кибератак.

В ноябре НКЦКИ расторг соглашения о взаимодействии с компанией Positive Technologies. Тогда представитель компании сообщил «Ведомостям», что организация была уведомлена об этом заранее и «это плановая активность».

Positive Technologies занимается разработкой решений в области информационной безопасности. Согласно рейтингу Forbes, компания занимает девятое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета 2024 г., а ее стоимость оценивается в $1,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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