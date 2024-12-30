НКЦКИ переподписал соглашение о сотрудничестве с Positive Technologies
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ и Positive Technologies переподписали бессрочное соглашение о сотрудничестве, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Соглашение подразумевает сотрудничество в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.
В компании уточнили, что все субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) России могут продолжать передавать работы, касающиеся сферы сотрудничества, в Positive Technologies.
Как отмечается в сообщении, наибольший интерес для киберпреступников представляют отрасли, в которых находится наибольшее число организаций - объектов КИИ. На долю госучреждений, промышленных, финансовых, транспортных, телекоммуникационных и медицинских компаний приходится не менее 44% успешных кибератак.
В ноябре НКЦКИ расторг соглашения о взаимодействии с компанией Positive Technologies. Тогда представитель компании сообщил «Ведомостям», что организация была уведомлена об этом заранее и «это плановая активность».
Positive Technologies занимается разработкой решений в области информационной безопасности. Согласно рейтингу Forbes, компания занимает девятое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета 2024 г., а ее стоимость оценивается в $1,6 млрд.