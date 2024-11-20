Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Структура ФСБ расторгла соглашение с Positive Technologies

В компании уверяют, что это «плановая активность»
Мария Арялина
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ расторг соглашения о взаимодействии с компанией Positive Technologies, говорится в сообщении на сайте Государственной системы предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). 

«По инициативе НКЦКИ соглашение о взаимодействии с АО «Позитивные технологии» в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак в связи с отсутствием взаимодействия по предусмотренным соглашением направлениям расторгнуто с 20 ноября 2024 г.», – говорится в сообщении регулятора. 

Представитель Positive Technologies заявил «Ведомостям», что в компании были уведомлены об этом заранее и «это плановая активность». «НКЦКИ меняет требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА, в связи с этим переподписываются соглашения. Мы в диалоге с регулятором и в процессе подписания нового соглашения», – заверил он.

Уведомлений о расторжении договоров с другими компаниями на сайте НКЦКИ нет.

НКЦКИ обеспечивает координацию деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

Сообщение регулятора было опубликовано в день презентации Positive Technologies нового решения – межсетевого экрана (NGFW). Это устройство необходимо для обеспечения кибербезопасности в выделенном периметре сети. Компания заявила, что сегодня на устройство была получена лицензия ФСТЭК, которая позволяет его использовать для защиты государственных информационных систем.

Positive Technologies занимается разработкой решений в области информационной безопасности. Согласно рейтингу Forbes, компания занимает девятое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета 2024 г., а ее стоимость оценивается в $1,6 млрд.

С апреля 2021 г. Positive Technologies находится под американскими санкциями. Тогда минюст США обвинил компанию в поддержке государственных органов, в том числе ФСБ, а также в проведении мероприятий, на которых силовые ведомства занимались рекрутингом. Это не повлияло на планы компании по IPO: в декабре 2021 г. компания вышла на Московскую биржу с оценкой $580 млн. Впрочем, в начале 2022 г. Positive Technologies была вынуждена закрыть свои офисы в Чехии и Великобритании. Сейчас у разработчика, помимо российских, остается офис в Казахстане.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных