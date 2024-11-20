Структура ФСБ расторгла соглашение с Positive Technologies

С апреля 2021 г. Positive Technologies находится под американскими санкциями. Тогда минюст США обвинил компанию в поддержке государственных органов, в том числе ФСБ, а также в проведении мероприятий, на которых силовые ведомства занимались рекрутингом. Это не повлияло на планы компании по IPO: в декабре 2021 г. компания вышла на Московскую биржу с оценкой $580 млн. Впрочем, в начале 2022 г. Positive Technologies была вынуждена закрыть свои офисы в Чехии и Великобритании. Сейчас у разработчика, помимо российских, остается офис в Казахстане.