Структура ФСБ расторгла соглашение с Positive Technologies

Структура ФСБ расторгла соглашение с Positive TechnologiesВ компании уверяют, что это «плановая активность»
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ расторг соглашения о взаимодействии с компанией Positive Technologies, говорится в сообщении на сайте Государственной системы предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).
«По инициативе НКЦКИ соглашение о взаимодействии с АО «Позитивные технологии» в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак в связи с отсутствием взаимодействия по предусмотренным соглашением направлениям расторгнуто с 20 ноября 2024 г.», – говорится в сообщении регулятора.
Представитель Positive Technologies заявил «Ведомостям», что в компании были уведомлены об этом заранее и «это плановая активность». «НКЦКИ меняет требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА, в связи с этим переподписываются соглашения. Мы в диалоге с регулятором и в процессе подписания нового соглашения», – заверил он.
Уведомлений о расторжении договоров с другими компаниями на сайте НКЦКИ нет.
НКЦКИ обеспечивает координацию деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.
Сообщение регулятора было опубликовано в день презентации Positive Technologies нового решения – межсетевого экрана (NGFW). Это устройство необходимо для обеспечения кибербезопасности в выделенном периметре сети. Компания заявила, что сегодня на устройство была получена лицензия ФСТЭК, которая позволяет его использовать для защиты государственных информационных систем.
Positive Technologies занимается разработкой решений в области информационной безопасности. Согласно рейтингу Forbes, компания занимает девятое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета 2024 г., а ее стоимость оценивается в $1,6 млрд.
С апреля 2021 г. Positive Technologies находится под американскими санкциями. Тогда минюст США обвинил компанию в поддержке государственных органов, в том числе ФСБ, а также в проведении мероприятий, на которых силовые ведомства занимались рекрутингом. Это не повлияло на планы компании по IPO: в декабре 2021 г. компания вышла на Московскую биржу с оценкой $580 млн. Впрочем, в начале 2022 г. Positive Technologies была вынуждена закрыть свои офисы в Чехии и Великобритании. Сейчас у разработчика, помимо российских, остается офис в Казахстане.