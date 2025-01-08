Дуров заявил о поддержке свободы слова вне зависимости от ситуации в политике

«Сегодня другие платформы объявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящее испытание их новообретенных ценностей наступит, когда политическая ситуация снова изменится», – заявил Дуров, подчеркнув, что «наши ценности» не зависят от того, что происходит в США.