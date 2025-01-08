Дуров заявил о поддержке свободы слова вне зависимости от ситуации в политике
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер поддерживал свободу слова до того, как это было политически безопасным. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Сегодня другие платформы объявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящее испытание их новообретенных ценностей наступит, когда политическая ситуация снова изменится», – заявил Дуров, подчеркнув, что «наши ценности» не зависят от того, что происходит в США.
В начале декабря сообщалось, что в 2024 г. Telegram заблокировал почти 15,4 млн каналов и групп. По данным мессенджера, за ушедший год заблокировано 701 902 группы, которые содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми и 128 913 каналов, связанных с террористической деятельностью. Всего удалено свыше 100 млн единиц контента террористической направленности.
24 августа 2024 г. Дурова задержали во Франции по обвинениям в управлении онлайн-платформой для незаконных транзакций, отказе в предоставлении информации по запросу и отмывании денег. Дурову запретили покидать страну на время следствия и предписали дважды в неделю отмечаться в полиции.
После этого он заявил, что мессенджер стремится к взаимодействию с регулирующими органами и обновил пользовательское соглашение: теперь IP-адреса и номера телефонов нарушителей могут быть раскрыты по «обоснованным юридическим запросам».