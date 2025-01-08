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Дуров заявил о поддержке свободы слова вне зависимости от ситуации в политике

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер поддерживал свободу слова до того, как это было политически безопасным. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Сегодня другие платформы объявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящее испытание их новообретенных ценностей наступит, когда политическая ситуация снова изменится», – заявил Дуров, подчеркнув, что «наши ценности» не зависят от того, что происходит в США.

В начале декабря сообщалось, что в 2024 г. Telegram заблокировал почти 15,4 млн каналов и групп. По данным мессенджера, за ушедший год заблокировано 701 902 группы, которые содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми и 128 913 каналов, связанных с террористической деятельностью. Всего удалено свыше 100 млн единиц контента террористической направленности.

24 августа 2024 г. Дурова задержали во Франции по обвинениям в управлении онлайн-платформой для незаконных транзакций, отказе в предоставлении информации по запросу и отмывании денег. Дурову запретили покидать страну на время следствия и предписали дважды в неделю отмечаться в полиции.

После этого он заявил, что мессенджер стремится к взаимодействию с регулирующими органами и обновил пользовательское соглашение: теперь IP-адреса и номера телефонов нарушителей могут быть раскрыты по «обоснованным юридическим запросам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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