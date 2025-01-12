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«Роскосмос» показал спутниковые снимки пожара в Калифорнии

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» показала спутниковые снимки крупного пожара в штате Калифорния (США). Фотографии опубликованы в Telegram-канале корпорации.

«Роскосмос» продолжает следить за пожарами, охватившими районы округа Лос-Анджелес, – съемка спутника «Ресурс-П», – говорится в сообщении.

Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. По данным на 12 января, погибли 16 человек, но фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей.

Кадр дня
<strong>10 января 2025 г. </strong>Последствия пожаров в Калифорнии, США.
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10 января 2025 г. Последствия пожаров в Калифорнии, США. / Chris Pizzello / AP

Американский президент Джо Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров. 

Из-за лесных пожаров в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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