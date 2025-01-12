«Роскосмос» показал спутниковые снимки пожара в Калифорнии
Госкорпорация «Роскосмос» показала спутниковые снимки крупного пожара в штате Калифорния (США). Фотографии опубликованы в Telegram-канале корпорации.
«Роскосмос» продолжает следить за пожарами, охватившими районы округа Лос-Анджелес, – съемка спутника «Ресурс-П», – говорится в сообщении.
Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. По данным на 12 января, погибли 16 человек, но фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей.
Американский президент Джо Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.
Из-за лесных пожаров в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу.