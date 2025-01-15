«В контакте» в декабре обошла YouTube в РФ по охватам

23 декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что объем трафика YouTube на серверах Google в России (индекс Average Daily Traffic for YouTube) упал до исторического минимума. Согласно данным Google Transparency Report, с 12 июля, когда в России началось официальное замедление YouTube, объем трафика серверов сократился в семь раз. В первые дни с начала замедления – с 12 по 23 июля – индекс России на Google Transparency Report достигал отметки в 48,759. На 23 декабря этот индекс опустился до рекордно низкого значения – 7,78.