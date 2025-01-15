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«В контакте» в декабре обошла YouTube в РФ по охватам

Ведомости

Месячный охват соцсети «В контакте» среди российских пользователей в декабре 2024 г. составил почти 92 млн человек, по этому показателю она обошла YouTube с охватом в 89,6 млн россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

В декабре месячный охват YouTube в России снизился на 6% год к году, а по сравнению с ноябрем 2024 г. – на 1,8%. Первое заметное падение охватов YouTube до 92,9 млн зафиксировали в сентябре 2024 г. на фоне замедления работы платформы.

РБК также приводит мнение представителей «В контакте», которые считают, что рост активной аудитории связан с развитием «VK Видео» и «VK Клипов». Оба сервиса «обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов».

23 декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что объем трафика YouTube на серверах Google в России (индекс Average Daily Traffic for YouTube) упал до исторического минимума. Согласно данным Google Transparency Report, с 12 июля, когда в России началось официальное замедление YouTube, объем трафика серверов сократился в семь раз.  В первые дни с начала замедления – с 12 по 23 июля – индекс России на Google Transparency Report достигал отметки в 48,759. На 23 декабря этот индекс опустился до рекордно низкого значения – 7,78.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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