«В контакте» в декабре обошла YouTube в РФ по охватам
В декабре месячный охват YouTube в России снизился на 6% год к году, а по сравнению с ноябрем 2024 г. – на 1,8%. Первое заметное падение охватов YouTube до 92,9 млн зафиксировали в сентябре 2024 г. на фоне замедления работы платформы.
23 декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что объем трафика YouTube на серверах Google в России (индекс Average Daily Traffic for YouTube) упал до исторического минимума. Согласно данным Google Transparency Report, с 12 июля, когда в России началось официальное замедление YouTube, объем трафика серверов сократился в семь раз. В первые дни с начала замедления – с 12 по 23 июля – индекс России на Google Transparency Report достигал отметки в 48,759. На 23 декабря этот индекс опустился до рекордно низкого значения – 7,78.