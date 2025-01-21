Роскомнадзор не получил уведомления от «Ростелекома» об утечке данных

20 января несколько Telegram-каналов сообщили о вероятной утечке данных у «Ростелекома». По информации Telegram-канала «Утечки информации», были скомпрометированы базы данных с доменов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Утечка коснулась 154 000 email-адресов и 101 000 телефонных номеров. 21 января представитель государственного телекомоператора рассказал «Ведомостям» о вероятной утечке из инфраструктуры одного из своих подрядчиков.