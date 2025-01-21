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Роскомнадзор не получил уведомления от «Ростелекома» об утечке данных

Ведомости

В Роскомнадзор пока не поступало сообщений об утечке в «Ростелекоме», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Согласно закону «О персональных данных», оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан уведомить об этом Роскомнадзор в течение 24 часов.

«По состоянию на 15:30 21 января 2025 г. уведомление о данной утечке персональных данных не поступало», – сообщил собеседник «Ведомостей».

20 января несколько Telegram-каналов сообщили о вероятной утечке данных у «Ростелекома». По информации Telegram-канала «Утечки информации», были скомпрометированы базы данных с доменов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Утечка коснулась 154 000 email-адресов и 101 000 телефонных номеров. 21 января представитель государственного телекомоператора рассказал «Ведомостям» о вероятной утечке из инфраструктуры одного из своих подрядчиков.

По словам представителя «Ростелекома», контакты в базах принадлежат частично сотрудникам и представителям юрлиц, то есть речь о корпоративных данных.

В сентябре прошлого года «Ростелеком» совместно с компанией в сфере информационной безопасности «Солар» сообщали о запуске бесплатной опции проверки персональных данных на предмет утечки. В ноябре президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о присутствии в сети данных каждого гражданина РФ.

В 2024 г. Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев утечек данных. В середине января ведомство сообщало, что в попавших в сеть базах 2025 г. было более 710 млн записей о россиянах. «Сбер» оценивал долю утекших данных в 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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