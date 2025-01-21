Роскомнадзор не получил уведомления от «Ростелекома» об утечке данных
В Роскомнадзор пока не поступало сообщений об утечке в «Ростелекоме», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Согласно закону «О персональных данных», оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан уведомить об этом Роскомнадзор в течение 24 часов.
«По состоянию на 15:30 21 января 2025 г. уведомление о данной утечке персональных данных не поступало», – сообщил собеседник «Ведомостей».
20 января несколько Telegram-каналов сообщили о вероятной утечке данных у «Ростелекома». По информации Telegram-канала «Утечки информации», были скомпрометированы базы данных с доменов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Утечка коснулась 154 000 email-адресов и 101 000 телефонных номеров. 21 января представитель государственного телекомоператора рассказал «Ведомостям» о вероятной утечке из инфраструктуры одного из своих подрядчиков.
По словам представителя «Ростелекома», контакты в базах принадлежат частично сотрудникам и представителям юрлиц, то есть речь о корпоративных данных.
В сентябре прошлого года «Ростелеком» совместно с компанией в сфере информационной безопасности «Солар» сообщали о запуске бесплатной опции проверки персональных данных на предмет утечки. В ноябре президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о присутствии в сети данных каждого гражданина РФ.
В 2024 г. Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев утечек данных. В середине января ведомство сообщало, что в попавших в сеть базах 2025 г. было более 710 млн записей о россиянах. «Сбер» оценивал долю утекших данных в 90%.