В Госдуме предложили снимать блокировку с соцсетей при продаже доли россиянам

23 декабря 2024 г. объем трафика американского видеохостинга YouTube на серверах Google в России (индекс Average Daily Traffic for YouTube) упал до исторического минимума, писали «Ведомости». По данным Google Transparency Report, с 12 июля, когда в России официально началось замедление YouTube, объем трафика серверов снизился в семь раз. В первые дни с начала замедления – с 12 по 23 июля – индекс РФ на Google Transparency Report достигал отметки в 48,759. На 23 декабря он опустился до рекордно низкого значения – 7,78.