В Госдуме предложили снимать блокировку с соцсетей при продаже доли россиянам
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию Минцифры о возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей при продаже ими более 50% доли российским инвесторам и изменении внутренней политики в отношении страны. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Чернышов указал, что пример аналогичных шагов, предпринятых несколькими иностранными странами, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере. По его словам, в этой связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа россиянам к ранее заблокированным платформам при условии, что они будут соблюдать законодательные нормы и национальные интересы России.
23 декабря 2024 г. объем трафика американского видеохостинга YouTube на серверах Google в России (индекс Average Daily Traffic for YouTube) упал до исторического минимума, писали «Ведомости». По данным Google Transparency Report, с 12 июля, когда в России официально началось замедление YouTube, объем трафика серверов снизился в семь раз. В первые дни с начала замедления – с 12 по 23 июля – индекс РФ на Google Transparency Report достигал отметки в 48,759. На 23 декабря он опустился до рекордно низкого значения – 7,78.
18 декабря Шадаев на итоговом заседании общественного совета при Минцифры России заявил, что половина трафика YouТube перешла на российские платформы.