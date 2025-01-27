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В Госдуме предложили снимать блокировку с соцсетей при продаже доли россиянам

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию Минцифры о возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей при продаже ими более 50% доли российским инвесторам и изменении внутренней политики в отношении страны. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Чернышов указал, что пример аналогичных шагов, предпринятых несколькими иностранными странами, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере. По его словам, в этой связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа россиянам к ранее заблокированным платформам при условии, что они будут соблюдать законодательные нормы и национальные интересы России.

23 декабря 2024 г. объем трафика американского видеохостинга YouTube на серверах Google в России (индекс Average Daily Traffic for YouTube) упал до исторического минимума, писали «Ведомости». По данным Google Transparency Report, с 12 июля, когда в России официально началось замедление YouTube, объем трафика серверов снизился в семь раз. В первые дни с начала замедления – с 12 по 23 июля – индекс РФ на Google Transparency Report достигал отметки в 48,759. На 23 декабря он опустился до рекордно низкого значения – 7,78.

18 декабря Шадаев на итоговом заседании общественного совета при Минцифры России заявил, что половина трафика YouТube перешла на российские платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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