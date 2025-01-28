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DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей из-за атак на свои сервисы

Ведомости

Чат-бот DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы. Об этом сообщается в уведомлении, которое появляется при попытке регистрации, убедился корреспондент «Ведомостей».

«В связи с масштабными вредоносными атаками на сервисы DeepSeek регистрация может быть приостановлена. Пожалуйста, подождите и повторите попытку», – сказано в уведомлении.

Зарегистрированные пользователи могут войти в бот в обычном режиме.

DeepSeek R1 – это модель искусственного интеллекта (ИИ), которую разработал китайский стартап DeepSeek. Она выделяется своей архитектурой Mixture-of-Experts, позволяющей активировать лишь часть параметров на каждом этапе обработки данных, что обеспечивает высокую эффективность и производительность. В декабре 2024 г. команда DeepSeek разместила в сети своего конкурента ChatGPT. Разработчики сообщали, что стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. 20 января компания выпустила обновленную модель.

27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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