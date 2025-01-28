DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей из-за атак на свои сервисы
Чат-бот DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы. Об этом сообщается в уведомлении, которое появляется при попытке регистрации, убедился корреспондент «Ведомостей».
«В связи с масштабными вредоносными атаками на сервисы DeepSeek регистрация может быть приостановлена. Пожалуйста, подождите и повторите попытку», – сказано в уведомлении.
Зарегистрированные пользователи могут войти в бот в обычном режиме.
DeepSeek R1 – это модель искусственного интеллекта (ИИ), которую разработал китайский стартап DeepSeek. Она выделяется своей архитектурой Mixture-of-Experts, позволяющей активировать лишь часть параметров на каждом этапе обработки данных, что обеспечивает высокую эффективность и производительность. В декабре 2024 г. команда DeepSeek разместила в сети своего конкурента ChatGPT. Разработчики сообщали, что стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. 20 января компания выпустила обновленную модель.
27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.