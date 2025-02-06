Начался прием заявок на соискание премии в области ИИ «Гравитация»

В 2025 г. присуждение премии «Гравитация» состоится в третий раз. Ее организаторами являются президентская академия, Томский государственный университет и ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных». В 2024 г. на соискание премии поступило более 150 заявок из 41 региона России. Среди участников – вузы, компании, научные организации, государственные учреждения и школы, IT-команды.