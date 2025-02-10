Госпрограмма «Космическая деятельность России» продлена до 2036 года
Государственная программа «Космическая деятельность России» продлена на шесть лет до 2036 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение связано с «расширением стратегического планирования» и «повышением эффективности прорабатываемых мер», указано на сайте.
Основной целью программы является гарантия доступа и присутствия России в космическом пространстве.
Кроме того, 10 февраля на совещании с вице-премьерами Мишустин указал на завершение формирования комплекса инициатив, которые войдут в национальный проект. Среди них – мероприятия и проекты для реализации программы.
В декабре тогда глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что на реализацию нацпроекта «Космос» потребуется от 500 млрд до 750 млрд руб.