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Госпрограмма «Космическая деятельность России» продлена до 2036 года

Ведомости

Государственная программа «Космическая деятельность России» продлена на шесть лет до 2036 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение связано с «расширением стратегического планирования» и «повышением эффективности прорабатываемых мер», указано на сайте.

Основной целью программы является гарантия доступа и присутствия России в космическом пространстве.

Кроме того, 10 февраля на совещании с вице-премьерами Мишустин указал на завершение формирования комплекса инициатив, которые войдут в национальный проект. Среди них – мероприятия и проекты для реализации программы.

В декабре тогда глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что на реализацию нацпроекта «Космос» потребуется от 500 млрд до 750 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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