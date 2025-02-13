Альтман анонсировал планы по выпуску GPT-4.5 и GPT-5

В октябре 2024 г. The Verge сообщало, что OpenAI планирует выпустить Orion к декабрю. Источник издания говорил, что, в отличие от последних двух моделей OpenAI, GPT-4o и o1, Orion изначально не будет широко доступен через ChatGPT. Вместо этого разработчик планирует предоставить доступ в первую очередь компаниям, с которыми тесно сотрудничает, чтобы они могли создавать собственные продукты и функции.