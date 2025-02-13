Альтман анонсировал планы по выпуску GPT-4.5 и GPT-5
Генеральный директор технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман анонсировал планы по выпуску моделей GPT-4.5 и GPT-5. Об этом он заявил в соцсети X.
Альтман пояснил, что компания хочет упростить продуктовую линейку и избавиться от сложной системы выбора моделей. OpenAI собирается выпустить GPT-4.5, которую в компании называют Orion. Эта модель станет последней без механизма цепочки рассуждений. Следующий шагом компании станет переход к более интегрированным системам, в частности GPT-5. OpenAI, по словам Альтмана, намерена объединить модели серии o, предназначенные для решения сложных задач, требующих многошагового рассуждения, и GPT, создав единую систему, которая сможет использовать все инструменты и адаптироваться к широкому кругу задач.
В октябре 2024 г. The Verge сообщало, что OpenAI планирует выпустить Orion к декабрю. Источник издания говорил, что, в отличие от последних двух моделей OpenAI, GPT-4o и o1, Orion изначально не будет широко доступен через ChatGPT. Вместо этого разработчик планирует предоставить доступ в первую очередь компаниям, с которыми тесно сотрудничает, чтобы они могли создавать собственные продукты и функции.
10 февраля Reuters со ссылкой на источники писало, что OpenAI собирается в 2025 г. завершить разработку своего первого чипа для технологий искусственного интеллекта (ИИ). После завершения разработки компания собирается запустить производство чипов на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Если первый выпуск пройдет гладко, это позволит разработчику наладить массовое производство своего чипа ИИ, протестировать альтернативу чипам Nvidia и уменьшить степень своей зависимости от них.
В начале января китайская DeepSeek выпустила модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и других американских конкурентов. По данным компании, R1 конкурирует с продуктами ведущих разработчиков или превосходит их по нескольким отраслевым показателям и при этом стоит в разы дешевле.