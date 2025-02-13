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Альтман анонсировал планы по выпуску GPT-4.5 и GPT-5

Ведомости

Генеральный директор технологической компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман анонсировал планы по выпуску моделей GPT-4.5 и GPT-5. Об этом он заявил в соцсети X.

Альтман пояснил, что компания хочет упростить продуктовую линейку и избавиться от сложной системы выбора моделей. OpenAI собирается выпустить GPT-4.5, которую в компании называют Orion. Эта модель станет последней без механизма цепочки рассуждений. Следующий шагом компании станет переход к более интегрированным системам, в частности GPT-5. OpenAI, по словам Альтмана, намерена объединить модели серии o, предназначенные для решения сложных задач, требующих многошагового рассуждения, и GPT, создав единую систему, которая сможет использовать все инструменты и адаптироваться к широкому кругу задач.

В октябре 2024 г. The Verge сообщало, что OpenAI планирует выпустить Orion к декабрю. Источник издания говорил, что, в отличие от последних двух моделей OpenAI, GPT-4o и o1, Orion изначально не будет широко доступен через ChatGPT. Вместо этого разработчик планирует предоставить доступ в первую очередь компаниям, с которыми тесно сотрудничает, чтобы они могли создавать собственные продукты и функции.

10 февраля Reuters со ссылкой на источники писало, что OpenAI собирается в 2025 г. завершить разработку своего первого чипа для технологий искусственного интеллекта (ИИ). После завершения разработки компания собирается запустить производство чипов на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Если первый выпуск пройдет гладко, это позволит разработчику наладить массовое производство своего чипа ИИ, протестировать альтернативу чипам Nvidia и уменьшить степень своей зависимости от них.

В начале января китайская DeepSeek выпустила модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и других американских конкурентов. По данным компании, R1 конкурирует с продуктами ведущих разработчиков или превосходит их по нескольким отраслевым показателям и при этом стоит в разы дешевле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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