Рынок средств для защиты данных в России вырос на 20% в 2024 году
В 2024 г. сумма инвестиций в средства для защиты данных в России составила 23 млрд руб., продемонстрировав рост на 20%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информцию компании «Информзащита».
Данные приводятся без учета межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Наибольшее увеличение показателей наблюдается в категории средств реагирования на утечки, которые выросли на 26%, а также в категории продуктов для контроля доступа (40%). Компания «Код безопасности» также подтверждает растущий интерес к средствам защиты данных. По ее данным, сегмент NGFW продемонстрировал рост с 19 млрд руб. в 2023 г. до 25 млрд руб. в 2024 г.
В «Информзащите» отмечают, что в денежном эквиваленте самым крупным сегментом стали средства реагирования на утечки (DBR) – 9,7 млрд руб. по итогам года. Рост показывают также сегменты криптографической защиты решений для предотвращения утечек, средств защиты информации от несанкционированного доступа. Наиболее динамичным продуктом стали решения класса DAG\DCAP – на 40% год к году, в общей сложности до 1,4 млрд руб.
Рост спроса связан с требованиями регуляторов, считают в «Информзащите», «Коде безопасности» и прочих поставщиках услуг информбезопасности. По словам бизнес-консультанта по информбезопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, в частности, речь идет об увеличении штрафа до 500 млн руб., установленного за повторную утечку персональных данных.
Коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак говорит, что первоначально решения классов контроля доступа и технологии противодействия утечкам информации пользовались спросом в крупных компаниях, но в настоящее время, принимая во внимание позицию регуляторов рынка, такие решения стали актуальными и для организаций меньшего масштаба.
В сентябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет InfoWatch писали, что за первое полугодие 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных (ПД), что на 33,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Количество зарегистрированных инцидентов также увеличилось: с начала 2024 г. специалисты выявили 415 случаев утечек ПД, что на 10,1% больше в годовом исчислении.