Рынок средств для защиты данных в России вырос на 20% в 2024 году

В сентябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет InfoWatch писали, что за первое полугодие 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных (ПД), что на 33,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Количество зарегистрированных инцидентов также увеличилось: с начала 2024 г. специалисты выявили 415 случаев утечек ПД, что на 10,1% больше в годовом исчислении.