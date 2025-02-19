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Рынок средств для защиты данных в России вырос на 20% в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. сумма инвестиций в средства для защиты данных в России составила 23 млрд руб., продемонстрировав рост на 20%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информцию компании «Информзащита».

Данные приводятся без учета межсетевых экранов нового поколения (NGFW). Наибольшее увеличение показателей наблюдается в категории средств реагирования на утечки, которые выросли на 26%, а также в категории продуктов для контроля доступа (40%). Компания «Код безопасности» также подтверждает растущий интерес к средствам защиты данных. По ее данным, сегмент NGFW продемонстрировал рост с 19 млрд руб. в 2023 г. до 25 млрд руб. в 2024 г.

В «Информзащите» отмечают, что в денежном эквиваленте самым крупным сегментом стали средства реагирования на утечки (DBR) – 9,7 млрд руб. по итогам года. Рост показывают также сегменты криптографической защиты решений для предотвращения утечек, средств защиты информации от несанкционированного доступа. Наиболее динамичным продуктом стали решения класса DAG\DCAP – на 40% год к году, в общей сложности до 1,4 млрд руб.

Рост спроса связан с требованиями регуляторов, считают в «Информзащите», «Коде безопасности» и прочих поставщиках услуг информбезопасности. По словам бизнес-консультанта по информбезопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, в частности, речь идет об увеличении штрафа до 500 млн руб., установленного за повторную утечку персональных данных.

Коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак говорит, что первоначально решения классов контроля доступа и технологии противодействия утечкам информации пользовались спросом в крупных компаниях, но в настоящее время, принимая во внимание позицию регуляторов рынка, такие решения стали актуальными и для организаций меньшего масштаба.

В сентябре 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на отчет InfoWatch писали, что за первое полугодие 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных (ПД), что на 33,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Количество зарегистрированных инцидентов также увеличилось: с начала 2024 г. специалисты выявили 415 случаев утечек ПД, что на 10,1% больше в годовом исчислении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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