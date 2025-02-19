Apple представила «бюджетный» iPhone 16e

Новая модель впервые будет оснащена фирменным 5G-модемом от Apple. Ожидается, что это обеспечит самое длительное время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей iPhone. В iPhone 16e также будет встроен фирменный чип Apple A18, который оснащает смартфон поддержкой системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. В смартфоне будет одна 48-мегапиксельная камера и вспышка.