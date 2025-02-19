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Apple представила «бюджетный» iPhone 16e

Ведомости

Компания Apple представила новую модель смартфона – «бюджетный» iPhone 16e, сообщили на сайте компании.

Новая модель iPhone представляет собой продолжение линейки бюджетных смартфонов iPhone SE. iPhone 16e оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 герц и вырезом для Face ID и фронтальной камеры.

Новая модель впервые будет оснащена фирменным 5G-модемом от Apple. Ожидается, что это обеспечит самое длительное время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей iPhone. В iPhone 16e также будет встроен фирменный чип Apple A18, который оснащает смартфон поддержкой системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. В смартфоне будет одна 48-мегапиксельная камера и вспышка.

iPhone 16e будет доступен для предзаказа с 21 февраля по цене от $599 (около 55 000 руб.) за версию на 128 ГБ.

Презентацию нового устройства анонсировал генеральный директор Apple Тим Кук в соцсети X 14 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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