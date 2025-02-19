Apple представила «бюджетный» iPhone 16e
Компания Apple представила новую модель смартфона – «бюджетный» iPhone 16e, сообщили на сайте компании.
Новая модель iPhone представляет собой продолжение линейки бюджетных смартфонов iPhone SE. iPhone 16e оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 герц и вырезом для Face ID и фронтальной камеры.
Новая модель впервые будет оснащена фирменным 5G-модемом от Apple. Ожидается, что это обеспечит самое длительное время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей iPhone. В iPhone 16e также будет встроен фирменный чип Apple A18, который оснащает смартфон поддержкой системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. В смартфоне будет одна 48-мегапиксельная камера и вспышка.
iPhone 16e будет доступен для предзаказа с 21 февраля по цене от $599 (около 55 000 руб.) за версию на 128 ГБ.
Презентацию нового устройства анонсировал генеральный директор Apple Тим Кук в соцсети X 14 февраля.