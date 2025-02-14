Apple представит новое устройство 19 февраля
Генеральный директор Apple Тим Кук в соцсети X анонсировал презентацию нового устройства, которая пройдет 19 февраля.
«Приготовьтесь к встрече с новым членом семьи. Среда, 19 февраля», – написал Кук.
7 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Apple на следующей неделе может представить новый iPhone SE. Продажа смартфона может начаться позже, в течение февраля.
По данным агентства, компания собирается представить более дешевую модель, чтобы привлечь клиентов других брендов к Apple. Предположительно, новая модель iPhone SE будет похожа на iPhone 14. В смартфон будет встроено программное обеспечение для искусственного интеллекта.