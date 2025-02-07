Bloomberg: Apple на следующей неделе может представить новый iPhone SE

Как заявляет Bloomberg, компания планирует представить более дешевую модель, чтобы побудить клиентов других брендов переориентироваться на Apple. Кроме того, предположительно, новая модель iPhone SE будет похожа на iPhone 14. В ней будет устроено программное обеспечение для искусственного интеллекта.