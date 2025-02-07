Bloomberg: Apple на следующей неделе может представить новый iPhone SE
Apple на следующей неделе может представить новый iPhone SE. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как заявляет Bloomberg, компания планирует представить более дешевую модель, чтобы побудить клиентов других брендов переориентироваться на Apple. Кроме того, предположительно, новая модель iPhone SE будет похожа на iPhone 14. В ней будет устроено программное обеспечение для искусственного интеллекта.
Отмечается, что представить новую модель могут уже на следующей неделе, продажа смартфона может начаться позже, в течение февраля.
При этом, как сообщают источники, «Apple вряд ли проведет мероприятие по запуску устройства». Скорее всего, анонс запуска модели пройдет на официальном сайте.
7 февраля The Washington Post сообщил, что Великобритания требует от американской корпорации Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, которые они загружают в iCloud.