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Bloomberg: Apple на следующей неделе может представить новый iPhone SE

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Apple на следующей неделе может представить новый iPhone SE. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявляет Bloomberg, компания планирует представить более дешевую модель, чтобы побудить клиентов других брендов переориентироваться на Apple. Кроме того, предположительно, новая модель iPhone SE будет похожа на iPhone 14. В ней будет устроено программное обеспечение для искусственного интеллекта.

Отмечается, что представить новую модель могут уже на следующей неделе, продажа смартфона может начаться позже, в течение февраля.

При этом, как сообщают источники, «Apple вряд ли проведет мероприятие по запуску устройства». Скорее всего, анонс запуска модели пройдет на официальном сайте.

7 февраля The Washington Post сообщил, что Великобритания требует от американской корпорации Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, которые они загружают в iCloud.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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