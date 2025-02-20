Орбиту МКС подняли на 3,4 км перед стартом «Союза МС-27»

12 февраля «Ведомости» писали, что космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится в экспедицию на МКС на корабле Crew Dragon вместе с астронавтами NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавтом JAXA Такуя Ониси. В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС.