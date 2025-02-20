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Орбиту МКС подняли на 3,4 км перед стартом «Союза МС-27»

Ведомости

Средняя высота орбиты Международной космической станции (МКС) была увеличена на 3,4 км, говорится в сообщении Роскосмоса. Коррекция была проведена для продолжения формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля «Союз МС-27» и посадкой спускаемого корабля «Союз МС-26».

«Сегодня в 04:30 мск включились двигатели «Прогресса МС-28», проработали 1341,2 секунды, выдав импульс величиной 1,95 м/с. В результате, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,4 км и составила 419 км над поверхностью Земли», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время полета МКС было проведено 374 коррекции высоты ее орбиты.

В марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС отправятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким, сообщал «Роскосмос».

12 февраля «Ведомости» писали, что космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится в экспедицию на МКС на корабле Crew Dragon вместе с астронавтами NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавтом JAXA Такуя Ониси. В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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