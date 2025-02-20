Орбиту МКС подняли на 3,4 км перед стартом «Союза МС-27»
Средняя высота орбиты Международной космической станции (МКС) была увеличена на 3,4 км, говорится в сообщении Роскосмоса. Коррекция была проведена для продолжения формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля «Союз МС-27» и посадкой спускаемого корабля «Союз МС-26».
«Сегодня в 04:30 мск включились двигатели «Прогресса МС-28», проработали 1341,2 секунды, выдав импульс величиной 1,95 м/с. В результате, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,4 км и составила 419 км над поверхностью Земли», – говорится в сообщении.
Отмечается, что за все время полета МКС было проведено 374 коррекции высоты ее орбиты.
В марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС отправятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким, сообщал «Роскосмос».
12 февраля «Ведомости» писали, что космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится в экспедицию на МКС на корабле Crew Dragon вместе с астронавтами NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавтом JAXA Такуя Ониси. В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС.