В России прорабатывают создание единой системы прослеживания беспилотников
Минпромторг работает над идеей создания единой системы прослеживаемости беспилотных авиационных систем (ЕСП БАС), с помощью которой можно будет в режиме реального времени получать информацию о беспилотниках. Для запуска системы понадобится внести изменения в российское законодательство, передает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.
Министерство направило обращение по этой инициативе первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артему Шейкину. Из него следует, что ведомство рассматривает возможность разработки ЕСП БАС, предназначенной для «обеспечения прослеживаемости беспилотного воздушного судна за счет создания уникальных цифровых идентификаторов БАС и сквозного информационного обмена данными идентификаторами между информационными системами различных ведомств».
Шейкин в разговоре с агентством указал на увеличение числа беспилотников, которые применяются в разных областях. По его мнению, сквозной информационный обмен данными между ведомствами позволит «улучшить взаимодействие всех участников процесса и повысить уровень ответа на возникающие риски». Для введения системы в эксплуатацию потребуется внести изменения в нормативно-правовую базу и локальные нормативные акты, говорится в письме министерства. По словам сенатора, подробное описание действия системы возможно реализовать в подзаконных нормативных актах.
Президент РФ Владимир Путин 28 января в Тольятти провел совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем в гражданской отрасли. Он напомнил о цели, чтобы к 2030 г. Россия вошла в число глобальных технологических лидеров в этой отрасли, а для этого нужно создать индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БАС – на это есть ресурсы, потенциал конструкторов, инженеров, рабочих и технологических предпринимателей. Глава государства в ходе совещания поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия.