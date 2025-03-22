В России прорабатывают создание единой системы прослеживания беспилотников

Президент РФ Владимир Путин 28 января в Тольятти провел совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем в гражданской отрасли. Он напомнил о цели, чтобы к 2030 г. Россия вошла в число глобальных технологических лидеров в этой отрасли, а для этого нужно создать индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БАС – на это есть ресурсы, потенциал конструкторов, инженеров, рабочих и технологических предпринимателей. Глава государства в ходе совещания поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия.