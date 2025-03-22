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В России прорабатывают создание единой системы прослеживания беспилотников

Ведомости

Минпромторг работает над идеей создания единой системы прослеживаемости беспилотных авиационных систем (ЕСП БАС), с помощью которой можно будет в режиме реального времени получать информацию о беспилотниках. Для запуска системы понадобится внести изменения в российское законодательство, передает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства.

Министерство направило обращение по этой инициативе первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артему Шейкину. Из него следует, что ведомство рассматривает возможность разработки ЕСП БАС, предназначенной для «обеспечения прослеживаемости беспилотного воздушного судна за счет создания уникальных цифровых идентификаторов БАС и сквозного информационного обмена данными идентификаторами между информационными системами различных ведомств».

Шейкин в разговоре с агентством указал на увеличение числа беспилотников, которые применяются в разных областях. По его мнению, сквозной информационный обмен данными между ведомствами позволит «улучшить взаимодействие всех участников процесса и повысить уровень ответа на возникающие риски». Для введения системы в эксплуатацию потребуется внести изменения в нормативно-правовую базу и локальные нормативные акты, говорится в письме министерства. По словам сенатора, подробное описание действия системы возможно реализовать в подзаконных нормативных актах.

Президент РФ Владимир Путин 28 января в Тольятти провел совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем в гражданской отрасли. Он напомнил о цели, чтобы к 2030 г. Россия вошла в число глобальных технологических лидеров в этой отрасли, а для этого нужно создать индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БАС – на это есть ресурсы, потенциал конструкторов, инженеров, рабочих и технологических предпринимателей. Глава государства в ходе совещания поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах, где для этого соблюдены и другие необходимые условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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