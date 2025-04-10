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Пользователи сообщили о неполадках в работе российских банков и сайтов ведомств

Ведомости

Пользователи сообщили о неполадках в работах некоторых банков, Системы быстрых платежей (СБП), а также сайтов Росприроднадзора и Минобороны. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбои в работе зафиксированы в Т-банке и его брокере «Т-инвестиции». По данным Downdetector на 17:52 мск, за сутки на работу банка пожаловались 3525 пользователей. Чаще всего клиенты присылают сообщения о сбое в работе сервиса (60%), мобильного приложения (19%) и сайта (12%) банка. В то же время на неполадки в работе «Т-инвестиций» за сутки пожаловалось 1950 человек.

Кроме того, неполадки зафиксированы в работе Промсвязьбанка (ПСБ). Чаще всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения (54%), сервиса (17%) и личного кабинета (14%). На данный момент больше всего сообщений о сбоях поступило из Санкт-Петербурга и Крыма – по 4%, а также из Нижегородской, Ростовской и Тверской областей – по 3%. Всего за сутки о сбоях сообщили 1444 человека.

Меньше сообщений поступило о сбоях в работе Газпромбанка – 131. Больше половины из них поступило из Карелии – 51%. Пользователи жалуются на сбои в работе сервиса (45%), личного кабинета (25%) и мобильного приложения (20%).

Помимо банков данные сервиса Downdetector также свидетельствуют о сбоях в работе СБП. 10 апреля на них пожаловались 559 человек. Подавляющее большинство пользователей жалуются на неполадки в работе сервиса – 86%.

Среди рекордсменов по полученным жалобам за сутки оказалось Минобороны – на его работу пожаловались 3608 пользователей. В основном сообщения поступают о сбоях в личном кабинете (66%) и на сайте (30%) ведомства. В большей степени о неполадках сообщают пользователи из Амурской (11%) и Мурманской (8%) областей, а также из Хабаровского края (8%).

На сбои в работе Роспироднадзора тем временем пожаловались 245 человек. Из них 75% – на работу сайта ведомства.

5 апреля в работе Альфа-банка, Т-банка и СБП были зафиксированы сбои. Представитель Альфа-банка заявил «Ведомостям», что в работе кредитной организации нет сбоя. У некоторых клиентов могут временно не проходить переводы, это связано с техническими работами. «Скоро все заработает», – уточнили в банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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