Пользователи сообщили о неполадках в работе российских банков и сайтов ведомств

Кроме того, неполадки зафиксированы в работе Промсвязьбанка (ПСБ). Чаще всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения (54%), сервиса (17%) и личного кабинета (14%). На данный момент больше всего сообщений о сбоях поступило из Санкт-Петербурга и Крыма – по 4%, а также из Нижегородской, Ростовской и Тверской областей – по 3%. Всего за сутки о сбоях сообщили 1444 человека.