На «Госуслугах» появится форма подтверждения аккредитации IT-компаний
На «Госуслугах» с 7 мая по 1 июня будет открыта форма для ежегодной подачи заявления на аккредитацию IT-компаний. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры.
Заявления необходимо подать компаниям, созданным в 2025 г., тем, кто получит государственную аккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля, а также применяющим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале текущего года.
В сообщении говорится, что в заявлении необходимо будет представить информацию о доле доходов от деятельности в области IT и ссылку на официальный сайт организации, а для правообладателей программного обеспечения (ПО) – наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.
Для подтверждения аккредитации будет необходимо актуализировать согласие на раскрытие налоговой тайны и подать его по инструкции и информацию об IT-деятельности на сайте компании. Кроме того, нужно проверить уровень средней зарплаты в компании – он должен быть не ниже, чем по стране или региону. Исключением являются правообладатели продуктов из реестра российского ПО.
В августе 2024 г. правительство России упростило правила аккредитации IT-компаний. Согласно новым правилам, теперь для малых IT-компаний, созданных менее трех лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от IT-деятельности, в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти, а также если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.