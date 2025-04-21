На «Госуслугах» появится форма подтверждения аккредитации IT-компаний

В августе 2024 г. правительство России упростило правила аккредитации IT-компаний. Согласно новым правилам, теперь для малых IT-компаний, созданных менее трех лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от IT-деятельности, в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти, а также если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.