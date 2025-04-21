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На «Госуслугах» появится форма подтверждения аккредитации IT-компаний

Ведомости

На «Госуслугах» с 7 мая по 1 июня будет открыта форма для ежегодной подачи заявления на аккредитацию IT-компаний. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры.

Заявления необходимо подать компаниям, созданным в 2025 г., тем, кто получит государственную аккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля, а также применяющим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале текущего года.

В сообщении говорится, что в заявлении необходимо будет представить информацию о доле доходов от деятельности в области IT и ссылку на официальный сайт организации, а для правообладателей программного обеспечения (ПО) – наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.

Для подтверждения аккредитации будет необходимо актуализировать согласие на раскрытие налоговой тайны и подать его по инструкции и информацию об IT-деятельности на сайте компании. Кроме того, нужно проверить уровень средней зарплаты в компании – он должен быть не ниже, чем по стране или региону. Исключением являются правообладатели продуктов из реестра российского ПО.

В августе 2024 г. правительство России упростило правила аккредитации IT-компаний. Согласно новым правилам, теперь для малых IT-компаний, созданных менее трех лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от IT-деятельности, в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти, а также если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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