В России стали чаще срезать линии связи на опорах ЛЭП

Проблема связана с изменениями тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры, пишет РБК. Для решения этого вопроса необходимо придать абонентским линиям официальный статус и добиться их бесплатного размещения. В связи с этим ассоциация «Ростелесеть» подготовила пакет документов с предложениями по внесению изменений в ст. 6 п. 6 закона «О связи». Ожидается, что в ближайшее время инициатива будет направлена в Минцифры и комитет Госдумы по информационной политике.