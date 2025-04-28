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В России стали чаще срезать линии связи на опорах ЛЭП

Ведомости

Региональные операторы пожаловались на учащающиеся случаи срезания проводов, которые подвешены на опорах линий электропередачи (ЛЭП) для подключения к интернету. Об этом сообщил советник по вопросам госрегулирования челябинского оператора «Интерсвязь» Дмитрий Чудиновских на форуме MUSE. Его слова передает РБК.

Он уточнил, что речь идет о проводах, которые идут от узла связи до пользовательского оборудования. Обычно они используются для подключения к интернету в частных домах.

Проблема связана с изменениями тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры, пишет РБК. Для решения этого вопроса необходимо придать абонентским линиям официальный статус и добиться их бесплатного размещения. В связи с этим ассоциация «Ростелесеть» подготовила пакет документов с предложениями по внесению изменений в ст. 6 п. 6 закона «О связи». Ожидается, что в ближайшее время инициатива будет направлена в Минцифры и комитет Госдумы по информационной политике.

Чудиновских отметил, что данная проблема «с каждым днем усугубляется». По его словам, абоненты могут не сразу осознать, что их подключение было нарушено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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