В России стали чаще срезать линии связи на опорах ЛЭП
Региональные операторы пожаловались на учащающиеся случаи срезания проводов, которые подвешены на опорах линий электропередачи (ЛЭП) для подключения к интернету. Об этом сообщил советник по вопросам госрегулирования челябинского оператора «Интерсвязь» Дмитрий Чудиновских на форуме MUSE. Его слова передает РБК.
Он уточнил, что речь идет о проводах, которые идут от узла связи до пользовательского оборудования. Обычно они используются для подключения к интернету в частных домах.
Проблема связана с изменениями тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры, пишет РБК. Для решения этого вопроса необходимо придать абонентским линиям официальный статус и добиться их бесплатного размещения. В связи с этим ассоциация «Ростелесеть» подготовила пакет документов с предложениями по внесению изменений в ст. 6 п. 6 закона «О связи». Ожидается, что в ближайшее время инициатива будет направлена в Минцифры и комитет Госдумы по информационной политике.
Чудиновских отметил, что данная проблема «с каждым днем усугубляется». По его словам, абоненты могут не сразу осознать, что их подключение было нарушено.