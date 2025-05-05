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Выручка IEK Group по МСФО составила 51,4 млрд рублей по итогам 2024 года

Ведомости

Выручка IEK Group по МСФО за 2024 г. достигла 51,4 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

По данным компании, показатель увеличился «за счет расширения ассортимента, увеличения объема реализованной продукции и роста среднего чека вслед за ростом продаж премиальной продукции и индексацией цен на фоне инфляционного давления».

Чистая прибыль выросла на 12% – до 3,2 млрд руб., EBITDA – на 42% (7,8 млрд руб.). Среди основных факторов роста рынка в компании называют «системное импортозамещение, рост капитальных вложений в инженерную инфраструктуру, цифровизация промышленности и строительство новых производств, логистических центров и объектов ЖКХ».

В конце марта 2025 г. аналитики компании Б1 заявляли, что рынок промышленной автоматизации, на котором работает IEK Group, в России вырастет вдвое к 2030 г., выбирая в качестве драйвера спрос на цифровизацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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