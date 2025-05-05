Выручка IEK Group по МСФО составила 51,4 млрд рублей по итогам 2024 года
Выручка IEK Group по МСФО за 2024 г. достигла 51,4 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
По данным компании, показатель увеличился «за счет расширения ассортимента, увеличения объема реализованной продукции и роста среднего чека вслед за ростом продаж премиальной продукции и индексацией цен на фоне инфляционного давления».
Чистая прибыль выросла на 12% – до 3,2 млрд руб., EBITDA – на 42% (7,8 млрд руб.). Среди основных факторов роста рынка в компании называют «системное импортозамещение, рост капитальных вложений в инженерную инфраструктуру, цифровизация промышленности и строительство новых производств, логистических центров и объектов ЖКХ».
В конце марта 2025 г. аналитики компании Б1 заявляли, что рынок промышленной автоматизации, на котором работает IEK Group, в России вырастет вдвое к 2030 г., выбирая в качестве драйвера спрос на цифровизацию.