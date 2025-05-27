Суд рассмотрит иск о признании экстремистами владельцев «Мира танков» 3 июня
Таганский суд Москвы отложил на 3 июня рассмотрение административного иска Генпрокуратуры о признании экстремистской организацией российского разработчика игр «Леста игры», которой принадлежат «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщил представитель игровой студии в суде.
26 апреля Генпрокуратура попросила Таганский районный суд Москвы запретить деятельность владельца «Леста игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. Как сообщило ведомство, Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в России. В иске приложены публикации с заголовками против действий российских сил.
17 апреля Таганский суд Москвы наложил арест на три ключевых юридических лица «Леста игры». Арест коснется основного юрлица компании, ее московского офиса «Леста геймс Москва» и юрлица, отвечающего за издание игр «Леста геймс эдженси». Взыскателем выступила Генпрокуратура.
«Леста игры» обжаловала решение суда. Представитель компании говорил, что она оказывает полное содействие правоохранителям для скорейшего разрешения всех возникших вопросов и ведет работу в полном соответствии с российским законодательством.