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Суд рассмотрит иск о признании экстремистами владельцев «Мира танков» 3 июня

Ведомости

Таганский суд Москвы отложил на 3 июня рассмотрение административного иска Генпрокуратуры о признании экстремистской организацией российского разработчика игр «Леста игры», которой принадлежат «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщил представитель игровой студии в суде.

26 апреля Генпрокуратура попросила Таганский районный суд Москвы запретить деятельность владельца «Леста игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. Как сообщило ведомство, Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в России. В иске приложены публикации с заголовками против действий российских сил.

17 апреля Таганский суд Москвы наложил арест на три ключевых юридических лица «Леста игры». Арест коснется основного юрлица компании, ее московского офиса «Леста геймс Москва» и юрлица, отвечающего за издание игр «Леста геймс эдженси». Взыскателем выступила Генпрокуратура.

«Леста игры» обжаловала решение суда. Представитель компании говорил, что она оказывает полное содействие правоохранителям для скорейшего разрешения всех возникших вопросов и ведет работу в полном соответствии с российским законодательством.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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