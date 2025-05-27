Суд рассмотрит иск о признании экстремистами владельцев «Мира танков» 3 июня

26 апреля Генпрокуратура попросила Таганский районный суд Москвы запретить деятельность владельца «Леста игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. Как сообщило ведомство, Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в России. В иске приложены публикации с заголовками против действий российских сил.