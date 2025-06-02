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В ГД внесут законопроект о тонировке передних боковых стекол авто

Ведомости

В Госдуму будет внесен законопроект, разрешающий автомобилистам тонировать передние боковые стекла. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Документ предлагает внести поправки в ст. 12.5 КоАП РФ. Согласно инициативе, автовладельцы получат право применять тонировку на передних боковых стеклах, если их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного техрегламентов. Таким образом, ответственность для водителя будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42% – штраф в этом случае составит 1000 руб. На лобовое стекло предложения не распространяются.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям регламента, налагается штраф в размере 500 руб. Законопроект увеличивает штраф до 3000 за управление автомобилем с ветровым стеклом, светопропускание которого составляет менее 70%.

По словам депутата, ежегодно в солнечный сезон водители в большинстве регионов страны сталкиваются с проблемой перегрева салона и повышенным расходом топлива из-за необходимости включать кондиционер. Прямые солнечные лучи также плохо влияют на зрение и общее самочувствие автомобилиста, обратил внимание Нилов. По мнению парламентария, в немалой степени решить проблему может тонирование передних боковых стекол, но «штрафы за тонировку давно вызывают множество споров и разногласий». Нилов также заметил, что сама по себе тонировка может стать поводом для проверки машины инспекторами ГИБДД. Это создает «благодатную почву для злоупотреблений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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