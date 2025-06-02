В ГД внесут законопроект о тонировке передних боковых стекол авто

По словам депутата, ежегодно в солнечный сезон водители в большинстве регионов страны сталкиваются с проблемой перегрева салона и повышенным расходом топлива из-за необходимости включать кондиционер. Прямые солнечные лучи также плохо влияют на зрение и общее самочувствие автомобилиста, обратил внимание Нилов. По мнению парламентария, в немалой степени решить проблему может тонирование передних боковых стекол, но «штрафы за тонировку давно вызывают множество споров и разногласий». Нилов также заметил, что сама по себе тонировка может стать поводом для проверки машины инспекторами ГИБДД. Это создает «благодатную почву для злоупотреблений».