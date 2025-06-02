В ГД внесут законопроект о тонировке передних боковых стекол авто
В Госдуму будет внесен законопроект, разрешающий автомобилистам тонировать передние боковые стекла. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Документ предлагает внести поправки в ст. 12.5 КоАП РФ. Согласно инициативе, автовладельцы получат право применять тонировку на передних боковых стеклах, если их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного техрегламентов. Таким образом, ответственность для водителя будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42% – штраф в этом случае составит 1000 руб. На лобовое стекло предложения не распространяются.
Согласно пояснительной записке, в настоящее время за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям регламента, налагается штраф в размере 500 руб. Законопроект увеличивает штраф до 3000 за управление автомобилем с ветровым стеклом, светопропускание которого составляет менее 70%.
По словам депутата, ежегодно в солнечный сезон водители в большинстве регионов страны сталкиваются с проблемой перегрева салона и повышенным расходом топлива из-за необходимости включать кондиционер. Прямые солнечные лучи также плохо влияют на зрение и общее самочувствие автомобилиста, обратил внимание Нилов. По мнению парламентария, в немалой степени решить проблему может тонирование передних боковых стекол, но «штрафы за тонировку давно вызывают множество споров и разногласий». Нилов также заметил, что сама по себе тонировка может стать поводом для проверки машины инспекторами ГИБДД. Это создает «благодатную почву для злоупотреблений».